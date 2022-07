Media-ondernemer en Paroolcolumnist Derk Sauer in nieuwe seizoen Zomergasten

Derk Sauer is voor onbepaalde tijd terug in Nederland. Beeld Marc Driessen

De 69-jarige Sauer verliet Rusland dit jaar na er 32 jaar gewoond te hebben en wil ‘laten zien hoe en waarom we in de huidige oorlog terecht zijn gekomen’. “Ik wil mijn afschuw over het Poetinregime, maar ook mijn liefde voor Rusland tonen aan de hand van beelden van Russische filmmakers. Ook mijn reis van activist naar journalist komt aan bod. En ik wil laten zien hoe kleine tsaren steeds opduiken, ook op plekken waar je dat niet verwacht.”

De media-ondernemer is nu voor onbepaalde tijd terug in Nederland. De laatste jaren maakte hij mee hoe het de Russische pers steeds moeilijker gemaakt werd onder het regime van Vladimir Poetin. Verschillende media die door Sauer worden uitgegeven, waaronder VTimes en The Moscow Times, werden tot ‘foreign agent’ verklaard. Ook mochten ze de woorden ‘oorlog’ en ‘invasie’ niet gebruiken om de oorlog in Oekraïne te duiden. Daarop besloot Sauer met zijn redactie te vertrekken naar Amsterdam, waar de redactie van The Moscow Times nu plek heeft gevonden in het gebouw van DPG Media in het centrum van de stad.

Moscow Magazine

Sauer vestigde zich in 1989 in Rusland na de val van de Sovjet-Unie en het verdwijnen van het IJzeren Gordijn. Vrije pers werd mogelijk in het land waar de communisten jarenlang censuur gepleegd hadden. Samen met zijn vrouw Ellen Verbeek en Annemarie van Gaal startte hij Moscow Magazine en in 1992 The Moscow Times. Laatstgenoemde voorziet sindsdien Russen en expats in het Engels van nieuws en achtergronden. Ook haalde hij magazines als Cosmopolitan, Playboy, For Him Magazine en Men's Health naar het land als uitgever.

In 2013 vertelde Sauer zich als 18-jarige aangesloten te hebben bij de IRA in Belfast. Hij zou daar een studie volgen, maar bekende in een interview met de Volkskrant wapens voor de rebellen vervoerd te hebben. Over zijn Ierse periode zei Sauer: “Ik was idealistisch, maar ook op zoek naar spanning.”

Na zijn studententijd stapte hij over naar de journalistiek. Eerst als hoofdredacteur van het blad van de Vereniging van Dienstplichtige Militairen en als rondreizend correspondent voor Nieuwe Revu en VPRO, later als hoofdredacteur van Nieuwe Revu.

Sauer was ook tien jaar lang voorzitter van filmfestival IDFA en met 33 jaar de langstzittende columnist van Het Parool. In februari van dit jaar, na de invasie van Rusland in Oekraïne, schreef Sauer in zijn column: ‘Ik schaam me niet genoeg gewaarschuwd te hebben voor de tiran van deze tijd.’

De uitzending met Sauer is te zien op zondag 7 augustus en start om 20.20 uur op NPO 2.