Media Inside is een persiflage op Voetbal Inside, maar dan over tv

Media Inside, NPO 3

Er is een aflevering van Seinfeld waarin Kramer op het lumineuze idee komt een koffietafelboek over koffietafels uit te geven. Aan de kaft zitten bovendien vier pootjes, zodat het koffietafelboek over koffietafels te gebruiken is als koffietafel.

Daar moest Lips aan denken toen hij keek naar Media Inside, een televisieprogramma dat gaat over andere televisieprogramma’s, en tegelijkertijd een soort persiflage is op een ander televisieprogramma, Voetbal Inside.

Media Inside wordt gepresenteerd door Gijs Groenteman, zoon van presentatrice Hanneke Groenteman. Gijs heeft ook een podcast, waarin hij terugblikt op zijn eigen tv-programma, en waarin zijn moeder Hanneke, bekend van tv, een bijrol heeft. Vaste gast in Media Inside is Marcel van Roosmalen, die sowieso niet van de buis te slaan is, plus twee gasten, die ook bekend zijn van tv, gisteren Ryanne van Dorst en Natacha Harlequin.

En dan aan Lips de onmogelijke taak om een mening te geven over een programma vol meningen over andere programma’s. Het droste-effect compleet.

Tja. Media Inside is ontegenzeggelijk geestig, met name vanwege de droogkomische monologen van Van Roos­malen, die in zijn gesproken columns op Radio1 uit hetzelfde vaatje tapt. Soms wordt er iets van zinnige mediakritiek geleverd, maar vaker is het gewoon gezellig gebabbel. Dat Harlequin de hele aflevering de slappe lach had, droeg ook bij aan de goede sfeer. Alles is overgoten met een dikke saus ironie, maar de show mist de brille van Promenade, dat de mediawereld veel subtieler op de hak neemt. Wel zijn sommige items een-op-een overgenomen van Promenade (de redacties overlappen), zoals het ‘monument voor een vergeten DWDD-tafeldame’.

Al met al is Media Inside een vermakelijk half uur geleuter over niks. Een beetje zoals iedere Seinfeld-aflevering.