‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ van Joukje Akveld verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2023

Maximiliaan Modderman is niet geheel toevallig een jongetje met een naam als uit een gedicht van Annie M.G. Schmidt. Beeld Lannoo

‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje voor beestjes. Met taart. Het wordt een wild feestje. En een vies feestje.’ Zo begint het prentenboek Maximiliaan Modderman geeft een feestje van Parool-recensent en kinderboekenschrijver Joukje Akveld (1974), dat in 2021 verscheen bij Lannoo. Illustrator Jan Jutte (1954) gaf het jongetje, dat na alle viezigheid met zijn speelgoedbeesten in bad gaat, rood haar, een matrozenkiel en een eigenwijs brilletje met ronde glazen.

Maximiliaan Modderman is niet geheel toevallig een jongetje met een naam als uit een gedicht van Annie M.G. Schmidt. Hij maakt er à la Floddertje een bende van en leeft volgens het adagium: doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal terecht. Maximiliaan Modderman geeft een feestje is Akvelds loftrompet op Annie Schmidt.

“Ooit verbleef ik een zomer in haar huisje in Le Rouret in de Alpes-Maritimes. Huisjes,” zegt de schrijfster. “Van de rommelige Ruïne (oorspronkelijk de woning van haar zoon Flip) verkaste ik naar haar intieme schrijvershuisje om te eindigen in de monumentale bungalow Les Beaumêles – allemaal op dezelfde pittoreske berg. Ik hoopte er te schrijven. Maar al stonden de olijfbomen er op z’n knoestigst bij en liet ik de wijn vloeien zoals Annie destijds had gedaan, schrijven deed ik niet.”

‘Annie’ in haar hoofd

Jaren later was er dan toch Maximiliaan Modderman, geschreven met ‘Annie’ in het hoofd. Jan Jutte maakte de tekeningen. In 1983 debuteerde hij met illustraties bij Schmidts Beertje Pippeloentje. Driemaal ontving hij een Gouden Penseel: in 1994 voor Lui Lei Enzo, in 2001 voor Tien stoute katjes en in 2004 voor Een muts voor de maan. Het prentenboek Opstaan! werd in 1999 op Bienale Illustraci Bratislava onderscheiden met een Gouden Plaque en kreeg de Prijs voor Best Verzorgde Boek van het jaar 1999.

Akveld interviewde Jutte voor haar eerste boek Tekenaars, dat in 2010 verscheen, waarin ze negentien illustratoren portretteerde. “Ik leerde hem ook persoonlijk kennen en ik ben een ontzettende fan van zijn werk. Het wortelt in een andere tijd, ergens in de jaren vijftig, de periode waarin Annie debuteerde. Jan zal Maximiliaan geen hippe sneakers geven of een telefoontje.”

“Hij werkt met dik gepenseelde contourlijnen, en is fantastisch in expressie. Ik noem hem altijd de Joost Swarte van de kinderliteratuur. Tegelijk is Maximiliaan Modderman een kleuter zoals er altijd kleuters zullen zijn. Met een groot hoofd en schonkige schoudertjes. Met streepjessokken en glimoogjes die zeggen: nu gaan we lazerstralen.”