Maxim Februari wint P.C. Hooft-prijs

Beeld ANP

‘De stijl van de verteller bij Februari werpt een effectieve dam op tegen eenduidigheid, stelligheid en onwrikbaar gelijk,’ prijst de jury van de P.C. Hooft-prijs 2020 het werk van Maxim Februari (Coevorden, 1963). ‘Bovendien biedt die stijl ook de vormen die ironie mogelijk maken zonder te verworden tot sarcasme en niet in de laatste plaats zelfspot zonder dat die verwordt tot ijdelheid.’

Maxim Februari is het pseudoniem van dr. mr. Maximiliaan Drent. Eerder publiceerde hij onder de namen M. Februari, Marjolijn Februari en M. Drenth von Februar. Hij geldt als een van de scherpzinnigste en origineelste denkers van ons taalgebied.

Zijn eerste roman De zonen van het uitzicht uit 1989 werd al meteen bekroond met de Multatuliprijs, de prijs voor literair proza die tot 2003 werd uitgereikt. Daarmee hield de prijzenregen niet op. In 2007 ontving hij voor zijn oeuvre de Annie Romein-Prijs, voorloper van de Opzij Literatuurprijs, en in 2008 de Frans Kellendonkprijs.

‘Onbeschaamde nieuwsgierigheid’

Februari publiceerde onder meer de romans De literaire kring (2007, genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs) en Klont (2017). Ook was hij dit jaar te gast in VPRO’s Zomergasten; waar presentator Janine Abbring de schrijver meer dan hem lief was ondervroeg over zijn transitie tot man, zeven jaar geleden.

Het juryrapport van de P.C. Hooftprijs verwijst wellicht niet geheel ­toevallig naar het voorwoord van De maakbare man. Notities over transseksualiteit, waarin Februari schrijft over ‘de onbeschaamde nieuwsgierigheid van programmamakers en interviewers naar precies die intieme kanten van het privéleven waarvan zij on­getwijfeld hebben gedacht dat iedereen dat wil weten, alsof we inmiddels allemaal de schaamte ver voorbij zijn.’

‘Op elke pagina van het boek is het tastbaar dat alleen iemand die zelf die transitie heeft doorgemaakt zó lucide, speels, humoristisch, tegendraads en niet in de laatste plaats ontroerend daarover kan schrijven,’ aldus de jury die werd voorgezeten door essayist en universitair docent aan de Universiteit Maastricht Jan de Roder. ‘Zo kan alleen Februari dat.’ De prijs wordt op 26 mei 2020 uitgereikt in Theater Diligentia in Den Haag.