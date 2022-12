Maxi Jazz (1957-2022): in de tijdloze dance van Faithless kwamen vele stijlen samen

Hoewel zijn hart misschien wel meer bij soul en hiphop lag, werd Maxi Jazz wereldberoemd als zanger en rapper van de Britse dance-act Faithless. Zaterdag werd bekend dat hij op 65-jarige leeftijd is overleden.

Weinig concerten waar het verschil in energie tussen zanger en publiek op sommige momenten zo groot kon zijn als bij Faithless. Terwijl het publiek heen en weer stuiterde op de melodieën van hits als Insomnia, God is a DJ en We come 1, kon frontman Maxi Jazz op dat moment wel eens even zijn ogen sluiten en twee vingers in de lucht steken. Alsof hij ook iets anders wilde zeggen.

Maxwell Fraser, zoals de zanger en rapper in het echt heette, was het gezicht van Faithless. Niet alleen omdat dat andere gezicht (toetsenist Sister Bliss) net als Fraser niet iemand was die graag op de voorgrond trad, maar ook vanwege zijn lange dunne gestalte en kledingstijl (iets te groot pak en ontbloot bovenlichaam).

Faithless was niet de eerste band waarmee de in 1957 in Londen geboren artiest probeerde door te breken. Vanaf 1983 probeerde hij het eerst met hiphop - hij had ook zijn eigen hiphopkroeg destijds - en met soul. In 1990 bracht hij een album uit met de band Soulfood Cafe, waarmee hij in 1993 in het voorprogramma stond van de debuterende band Jamiroquai in de Melkweg.

Maar zoveel succes met deze muziekstijlen als met Faithless twee jaar later, zou hij nooit bereiken. Samen met producer Rollo en toetsenist Sister Bliss bracht hij in 1995 de hit Salva Mea uit, wat de doorbraak in de dancescene betekende. Insomnia en een paar jaar later gevolgd door God is a DJ zorgden ervoor dat de naam van de groep en daarmee Maxi Jazz voor eeuwig voort zou leven.

25 jaar na hun release zijn de hits, of een van de talloze remixen die gemaakt zijn, nog altijd op de dansvloer te horen. De groep is voor veel (nieuwe) artiesten nog altijd een grote inspiratie. Het kenmerkt het tijdloze karakter van de hits die een samensmelting zijn van verschillende muziekstijlen en waar meerdere generaties mee zijn opgegroeid.

Ouders met kinderen

Bij latere concerten in Amsterdam, zoals in het Westerpark in 2010 of in de Ziggo Dome in 2015, stonden er dan ook vaak ouders met hun kinderen in het publiek. Al zullen bij de fans van het eerste uur vooral de concerten in Paradiso bijblijven of Pinkpop in 1999. In hun eigen land werden vooral de optredens op festival Glastonbury als legendarisch beschouwd.

Na de succesvolle jaren negentig nam de groep in het nieuwe millennium steeds vaker langere pauzes om op adem te komen. In 2011 stapte Fraser uit de groep en in 2015 startte hij zijn eigen band Maxi Jazz & The E-Type Boys. Toch volgde er ook dat jaar een hereniging met Faithless en een tour. In mei van dit jaar zou Fraser als Maxi Jazz optreden in Tilburg, maar dat concert werd om gezondheidsredenen afgezegd.

Over Fraser zijn privéleven is weinig bekend. Hij deed zijn hele leven zo hard mogelijk zijn best om uit de schijnwerpers te blijven. Wel is bekend dat hij van auto’s hield en een groot fan was van de Londense voetbalclub Crystal Palace. Hij was zelfs even kortstondig adjunct-directeur bij de club.

Onverwacht

Hoewel al langer bekend was dat het slecht ging met de gezondheid van Maxi Jazz, kwam het bericht van de groep zaterdag dat hij was overleden, toch onverwacht. Waaraan hij is overleden, is niet bekend. Sister Bliss meldde enkel dat hij in zijn slaap is overleden.

Het eerste team van Crystal Palace zal op tweede kerstdag op muziek van Faithless het veld betreden tijdens de thuiswedstrijd tegen Fulham. Welk nummer het zal zijn, laat de club in het midden, al is voor fans wel duidelijk dat het God is a DJ moet zijn. Er gaan al geluiden op dat dat nummer voortaan altijd voor de thuiswedstrijden van de club gedraaid moet worden.

Maxi Jazz werd 65 jaar.

We are mourning the loss of legendary musician Maxi Jazz, who has passed away at the age of 65.



The team will walk out to Faithless on Boxing Day in tribute. pic.twitter.com/zxLEkLwkMN — Crystal Palace F.C. (@CPFC) 24 december 2022