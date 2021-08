Max voor Limburg was mosterd na de maaltijd

Max voor Limburg. Beeld -

Verrek, in Limburg was ook nog iets loos! Dat ­zullen veel kijkers hebben gedacht toen ze in de ‘nationale inzamelingsactie’ van Omroep Max voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg terechtkwamen. En daarna zijn ze kennelijk snel doorgezapt, want de kijkcijfers zijn niet best.

Ook voor Lips voelde het een maand later als mosterd na de maaltijd, zeker na alle rampspoed die deze week over het scherm rolde vanuit Afghanistan en Haïti. De opbrengst was daar ook naar: 2 miljoen. Na de overstromingen kwam bij Giro 777 spontaan al 11 miljoen binnen voor Limburg.

De actie had ook een lastig verhaal te vertellen. De avond zat vol verdrietige reportages van slachtoffers die maar net het vege lijf hadden kunnen redden en hun hele hebben en houden terugvonden in drek, maar waar gaat de opbrengst naartoe? Het duurde even voordat Lips begreep dat het geld bestemd is voor Limburgers die in de kou zijn gezet door de verzekeraars en niet geholpen zijn door het geld dat de overheid heeft beloofd.

Had dat dan journalistiek tot de bodem uitgezocht, dacht Lips. Welke verzekeraars keren ten onrechte niet uit? En krijgt Limburg het voortaan vaker voor de kiezen door klimaatverandering? Pas bij Op1 kwamen deze vragen op tafel. Tot dan moest de kijker het doen met wrange anekdotes over verzekeraars die omroepdirecteur Jan Slagter net buiten de live-uitzending vanuit Valkenburg nog had gehoord van gedupeerden.

Dat Lips het einde van de avond haalde op NPO 1 was alleen te danken aan Spy in the wild, een natuurdocumentaire gefilmd door levensechte robotdieren die in het wild heel dicht bij hun ‘soortgenoten’ kunnen komen. Dankzij het robotje dat door te buigen en kwispelen twee pool­voswelpjes uitnodigde om te spelen kon Lips er weer even tegenaan. Bananasplit voor poolvossen en koningspinguïns!

Reageren? hanlips@parool.nl