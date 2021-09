Max Verstappen is voor Ziggo Sport Onze Lieve Heer en de kip met de gouden eieren tegelijk

De analisten van Ziggo Sport.

Het rondedansje na de race door de presentatoren van Ziggo Sport sprak boekdelen. Toen Max Verstappen had gewonnen, werd de champagne opengetrokken en de in oranje schoenen gestoken analist Tom Coronel was tot tranen toe geroerd, net als zijn collega Robert Doornbos.

Dat begon al voordat Verstappen de overwinning naar zich toetrok, trouwens. Toen Davina Michelle het Nederlandse volkslied zong bij oer-Hollandse dronebeelden van de Zaanse Schans toonden de presentatoren zich nogal betrokken bij de terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort. Presentator Rob Kamphues: “Zitten hier nu vier volwassen mannen te vechten tegen hun tranen?”

Ook commentator Olav Mol mocht van Ziggo Sport delen in de feestvreugde. Er kwam een foto tevoorschijn van de laatste Formule 1-race op Zandvoort in 1985 toen Mol er ook al bij was. Kamphues: “Dit is ook jouw feestje, hè!”

Ze waren het er allemaal over eens dat de race vrij saai was. Maar de grootste fans van Verstappen pookten bij Ziggo Sport de spanning vakkundig op rond de vraag of de overwinning hem alsnog zou ontglippen.

Aan de start was analist Giedo van der Garde al geïmponeerd door de concentratie van Verstappen. En dat te midden van het Oranjecarnaval dat volgens de collega-coureur dwars door de helm heen te horen was.

“Hij is in zijn salsa hoor,” zei Mol goedkeurend toen Verstappen goed op weg was. Toen die door een ‘kombocht’ scheerde, klonk Mol als een gelukzalig spinnende poes: “Prrrachtig!”

Op de prestaties van Verstappen was weinig aan te merken, maar of we het bij Ziggo Sport hadden gehoord als dat wel zo was geweest? Meeleven met ‘Max’ is de succesformule van het sportkanaal. Verstappen is er Onze Lieve Heer en de kip met de gouden eieren tegelijk. Verdeeld over twee zenders trok de race gisteren 2,9 miljoen kijkers.

Uiteindelijk werd de spanning maar opgekrikt aan de hand van de vraag of de banden van de koplopers het zouden houden. Bandenspanning, zeg maar. Max had daar natuurlijk geen last van. Mol: “Zijn banden zien er fán-tás-tísch uit!”

