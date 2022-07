Max Velthuijs-prijs voor Philip Hopman: jeugd- en kinderboekenillustrator ‘met een weergaloze tekenhand’

Philip Hopman maakt onder andere samen met Ted van Lieshout sinds 2012 de Boer Borisreeks.

De Max Velthuijs-prijs is een oeuvreprijs die één keer in de drie jaar wordt uitgereikt. Wat betekent die prijs, heeft de jury onder voorzitterschap van kunstjournalist Wieteke van Zeil zich dit jaar ‘indringend’ afgevraagd: is het een beloning voor de ontwikkeling in en kwaliteit van het werk dat een illustrator heeft gepubliceerd? Een beloning voor creativiteit? Of voor een verbeeldingsvolle beeldbijdrage aan de kinder- en jeugdliteratuur?

Het werk van Philip Hopman (Egmond, 1961), die naast zijn eigen prentenboeken onder andere samen met Ted van Lieshout sinds 2012 de Boer Borisreeks maakt en 25 jaar lang Hans Hagens Jubelientje illustreerde, komt volgens de jury tegemoet aan al deze facetten. Hij dankt zijn voordracht onder meer aan getoond vakmanschap, durf, authenticiteit, toegankelijkheid en een eigen signatuur.

Technisch complex

‘De werelden die worden opgeroepen zijn veelzijdig en warm, de figuren zijn echte persoonlijkheden. De illustraties zijn wat betreft compositie, vitaliteit van de lijn, humor en kleurgebruik trefzeker en weergaloos,’ stelt de jury.

Hopmans werk is technisch complex, maar oogt vanzelfsprekend. ‘Gedurende de hele loopbaan toont zich de kwaliteit van deze tekenende verteller, die verhalend en sprookjesachtig teksten van vele auteurs van een visuele wereld heeft voorzien.’

De prijs, waaraan een geldbedrag is verbonden van 60.000 euro en een beeldje van Max Velthuijs’ bekendste verhaalfiguur Kikker, wordt in november uitgereikt in het Literatuurmuseum in Den Haag. Vanaf voorjaar 2023 organiseert het museum de tentoonstelling Philip Hopman – In beeld met een selectie originele illustraties uit Hopmans archief dat hij bij het museum heeft ondergebracht.

‘Enorme bevestiging’

Hopman studeerde aan de Rietveld Academie, waar hij lessen illustratie volgde bij onder anderen Thé Tjong-Khing. In 1988 illustreerde hij zijn eerste kinderboek, nog heel erg onder de invloed van zijn docent en held. In een reactie op de toekenning van de Max Velthuijs-prijs laat hij weten dat hij ondanks de durf die hem wordt toegeschreven altijd vrij onzeker is geweest over zijn werk.

Hij noemt dieptepunten, gehannes en gedachtes van ‘ik houd ermee op.’ “Als mensen kwaliteiten van je werk gaan benoemen, is het net of het over iemand anders gaat. Dit is een enorme bevestiging dat ik er mag zijn,” aldus Hopman. “Ik kom van ver, maar ben altijd doorgegaan. Deze prijs betekent dan ook heel veel, ik ben echt euforisch.”

Eerdere laureaten van de Max Velthuijs-prijs zijn Mance Post (2007), Thé Tjong-Khing (2010), Wim Hofman (2013), Dick Bruna (2016) en Sylvia Weve (2019). De laatste was dit jaar ook jurylid, naast schrijver Edward van de Vendel, illustrator Ludwig Volbeda en directeur van Stichting Lezen Gerdien van Dalen.