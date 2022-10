Mauritshuis afgesloten na bekladding Vermeers Meisje met de parel, schilderij is onbeschadigd

BREEK - Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) 27 oktober 2022

Op een filmpje op sociale media valt te zien dat twee personen zichzelf vastlijmen en besmeuren met rode vloeistof. Een van hen roept in het Engels: “Hoe voelt het om iets moois voor je ogen verwoest te zien worden?” De andere persoon drukt vervolgens zijn gezicht tegen Meisje met de parel aan. Het kunstwerk zit achter glas.

Op hun shirts staat Just Stop Oil. Deze Britse organisatie besmeurde twee weken geleden in de Londense National Gallery De Zonnebloemen van Vincent van Gogh. Met hun acties proberen de demonstranten aandacht te vragen voor de verstrekkende gevolgen van klimaatverandering. De verschillende acties zorgen wereldwijd voor veel media-aandacht.

In het Mauritshuis hangen talloze topstukken van Hollandse meesters uit de zeventiende eeuw. Beroemdste werk van het museum is Meisje met de parel van Johannes Vermeer. Maar ook Rembrandts De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp hangt er.

De politie laat weten dat er drie personen zijn aangehouden na openlijke geweldpleging tegen goederen. Staatssecretaris Gunay Uslu heeft begrip voor het recht op demonstratie van de activisten, maar vraagt hen om ‘erfgoed met rust te laten’. ‘Het aanvallen van weerloze kunstwerken is niet de juiste manier,’ schrijft ze op Twitter.

Demonstreren is een groot goed en iedereen heeft het recht om een punt te maken. Maar alsjeblieft: laat ons gezamenlijk erfgoed met rust. Het aanvallen van weerloze kunstwerken is niet de juiste manier. https://t.co/9SkZQcUCk5 — Gunay Uslu (@GunayUslu) 27 oktober 2022

Het Mauritshuis laat in een persbericht weten dat er geen schade is aan Meisje met de parel. ‘De staat van het schilderij is door onze restauratoren onderzocht. Gelukkig is het beglaasde meesterwerk niet beschadigd,’ staat in een persbericht.

‘Kunst is weerloos, en het proberen te beschadigen ten behoeve van welk doeleinde dan ook wijst het Mauritshuis ten zeerste af,’ aldus het museum. Het schilderij zal ‘zo snel mogelijk’ weer te zien zijn voor publiek. ‘Tot die tijd blijft deze zaal gesloten voor publiek,’ schrijft het museum.

Van 2012 tot 2018 had het Mauritshuis een sponsorrelatie met Shell. Het oliebedrijf steunde het museum voor drie miljoen euro. Met het geld is onder andere de verbouwing van het Mauritshuis mogelijk gemaakt.

Museumwereld op scherp

“We proberen zo goed mogelijk op de gebeurtenissen te anticiperen. Intern is er druk overleg over wat te doen, deze acties maken in ieder geval heel wat los,” liet René Timmermans, woordvoerder van het Mauritshuis, donderdag weten.

Timmermans zegt niet welke extra veiligheidsmaatregelen het museum heeft genomen, maar benadrukt dat bezoekers niet worden gefouilleerd bij binnenkomst. “Zo ver willen we niet gaan. Wel hebben we een tassenbeleid, alleen kleine handtassen mogen mee naar binnen.”

Een totaalverbod op tassen is wat het Mauritshuis betreft, (nog) een stap te ver. Timmermans: “Dat ligt gevoelig. Denk bijvoorbeeld aan bezoekers die een schrijfblok mee naar binnen nemen om een schets te maken van een schilderij. Dat kan dan ook niet meer, je ontneemt met zo’n zware maatregel het plezier van behoorlijk wat mensen. Daarbij komt dat je protestacties nooit honderd procent kunt uitsluiten.”