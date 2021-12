Maurice Trouwborst over Captain Nova: ‘Het mocht best viezig en imperfect zijn’

Het concept was er snel, maar de uitwerking van familiefilm Captain Nova was nog wel een uitdaging, zegt regisseur Maurice Trouwborst. De thematiek van de worsteling met het klimaat moest erin. ‘En we hadden natuurlijk geen Star Wars-budgetten.’

“Het concept heb ik eigenlijk vrij snel uitgedacht tijdens een wandeling,” zegt Maurice Trouwborst, regisseur van de spannende familiefilm Captain Nova. Een grote milieuramp op de Noordpool heeft de aarde in een kurkdroge woestijn veranderd en gevechtspiloot Nova gaat terug in de tijd om die ramp te voorkomen. Maar door de tijdreis verandert ze lichamelijk weer in haar twaalfjarige zelf.

Hoewel het concept er dus snel was, was de uitwerking ‘toch wel best een uitdaging’, merkt Trouwborst (Dames 4, De regels van Floor) eufemistisch op. “We hadden natuurlijk geen Star Wars-budgetten, dus een film maken die zich volledig in de toekomst afspeelt, is dan bijna onmogelijk. Gelukkig wist ik al snel dat de film zich vooral in het heden zou afspelen, met elementen uit de toekomst.”

Vlekjes op de lens

Om die toekomstelementen zo vloeiend mogelijk in het heden te integreren, bleef Trouwborst bewust weg van een te gelikte sciencefiction-esthetiek. “Cameraman Robbie van Brussel heeft veel uit de hand gefilmd, met oude lenzen. Het mocht best viezig en imperfect zijn. Dat de camera schudt bij actie en er vlekjes op de lens zitten. Op die manier wordt het organisch en geloof je het ook echt.”

Maar de grootste uitdaging voor Trouwborst en medescenarist Lotte Tabbers was het in het verhaal verwerken van de thematiek. “Die klimaatcrisis is zo’n dreigend ding dat boven ons hangt, waarvan we niet zeker zijn hoe het zal aflopen. En het voelt ook zo log, als iets waar je in je eentje thuis op de bank niet helemaal bij kunt met je hoofd. Ik wilde iets doen met die worsteling, die vraag wat je kunt doen om iets bij te dragen.”

Een droog betoog moest de film absoluut niet worden. Trouwborst was juist op zoek naar het enthousiasmerende gevoel dat hij zelf vroeger kreeg als hij jeugdfilms keek. “Dat magische gevoel dat je ook iets wilt doen, omdat je de personages zo cool vindt; dat zo’n film vormt hoe je dingen doet.” Hij hoopt dat zijn film dat gevoel niet alleen bij de jeugd oproept, maar ook bij volwassenen. “Dat je toch even gaat nadenken of je iets meer kunt doen dan je al doet.”

Wijsneus

Captain Nova is een avonturenfilm met een soms serieuze ondertoon, maar ook een humoristische kant. “Oorspronkelijk wilde ik een heel brutale, komische film maken zoals Attack the Block of Hunt for the Wilderpeople, maar daarvoor was het thema te belangrijk. Toch zitten er zeker komische elementen in. Humor ontwapent en als je de kijker kunt ontwapenen, komen die serieuzere elementen ook meer aan. En het is natuurlijk soms best een spannende film en dan geeft humor even wat lucht. Helemaal voor de jongere kijkers.”

Uit Captain Nova. Beeld Boris Suyderhoud

Voor de rol van Nova castte hij de op dat moment elfjarige Kika van de Vijver. “Zij moest natuurlijk iemand spelen die eigenlijk in de dertig is, dus ik zocht een beetje een wijsneus. Iemand van wie je het idee hebt dat er een oude ziel in zit. Ze had ook iets terughoudends, een beetje de kat uit de boom kijken, en dat klopte gewoon erg goed. Nova moet een beetje mysterieus zijn.”

Onder meer doordat Nova eigenlijk een volwassene is, blijft Captain Nova weg van het tegenover elkaar zetten van generaties, iets wat Trouwborst in het klimaatdebat wel geregeld ziet. “Dat verwijt dat de oudere generatie de jongere heeft verraden, vind ik niet een heel genuanceerde gedachte. En het is ook geen slimme strategie. Uiteindelijk hebben we elkaar nodig om dit op te lossen.”

Voor Trouwborst was het dan ook belangrijk dat alle personages te begrijpen zijn. “Je kunt nu eenmaal niet één antagonist aanwijzen. Er wordt veel met vingers gewezen en met modder gegooid, maar het punt is dat we allemaal onderdeel van het probleem zijn. Ik wilde een film maken die juist verbindend is en aangeeft dat we de mensen uit de grote industrieën ook nodig hebben voor zo’n energietransformatie. En dat we elkaar beter vooral aanmoedigen om te kijken hoe we een stapje verder kunnen gaan.”

In de film heeft Nova een wapen waarmee ze iemand nagenoeg kan stilzetten in de tijd. “Ik dacht: het zou tof zijn als ze ergens mee kan schieten, maar dat het dan niet erg is wat er met die mensen gebeurt. En in dat wapen komt ook de filosofie van de film terug. Dat het soms goed is even een stapje terug te doen en stil te staan bij wat je aan het doen bent. Het is een soort geforceerde meditatie.”

Vraagtekentjes hooghouden

Captain Nova is een familiefilm die de jonge en de volwassen kijker serieus neemt. “Het kan best pittig zijn om als ouder met je kind naar de film te moeten, dus ik probeer het altijd zo te maken dat het voor iedereen leuk is en het echt een gedeelde kijkervaring wordt.” Dat zit voor Trouwborst onder meer in het goed doseren van informatie. “Ik wilde zo min mogelijk vertellen zodat het zo mysterieus mogelijk was en ook de volgorde van informatie heel goed bepalen.”

“Ik houd heel erg van visueel vertellen en dan kan de kijker het er wel uit halen. Dus niet te snel al je kaarten op tafel gooien, maar zoals ik dat noem de vraagtekentjes hooghouden. Op die manier blijf je betrokken bij het verhaal en krijgt de film een zuigende werking.”

Hij beschrijft hoe bij de première op festival Cinekid de kinderen in de zaal steeds verder naar voren gingen zitten en renden als ze naar de wc moesten, om maar niets te hoeven missen. “Toen wist ik: het werkt.”

Captain Nova is te zien in Eye, Filmhallen, Ketelhuis, Kriterion, Pathé Noord, Arena, De Munt, Tuschinski, Studio/K.

Opvallende rekwisieten Opvallend aan Captain Nova zijn de rekwisieten die special props-maker Vincent Mensink voor de film ontwierp. De ruimteshuttle waarmee Nova door de tijd reist, haar slowmotionwapen en ook het vliegende robotje ADD dat op haar schouder meereist en juist door zijn totale humorloosheid geregeld grappig uit de hoek komt. “Dat robotje was nog een heel onderzoek,” zegt Maurice Trouwborst. “Met het team zijn we eerst bezig geweest met een drone, maar dat ding maakte zoveel herrie en de haren van Kika konden erin komen, dus dat werkte niet. En we konden die drone ook niet leuk vormgeven en ik wilde wel dat ie er tof uitzag.” De robot helemaal met de computer animeren, zag Trouwborst niet zitten. “Je ziet toch vaak dat het nep is, zelfs bij Amerikaanse producties. Dat het te klinisch is, artificieel.” Uiteindelijk werd het een combinatie van CGI en een animatronic die door Mensink op de set werd bestuurd, zodat er ook echt interactie was tussen ADD en de acteurs. “Op die manier krijg je vanzelf oprechte reacties van de acteurs, dat is heel fijn. En je merkte dat iedereen echt van ’m ging houden.”