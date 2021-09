Maud & Babs: mantelzorgkomedie met topactrices

Rifka Lodeizen, Loes Luca en Kim van Kooten (vlnr) in 'Maud & Babs'. Beeld Omroep MAX

Er is momenteel sprake van een golfje films en tv-series over dementie en alzheimer. Anthony Hopkins won dit jaar een Oscar voor zijn rol als dementerende vader in The Father en in Supernova tobt Colin Firth met zijn steeds vaker verwarde partner Stanley Tucci. In Nederland veinsde Herman Finkers vorig jaar in De beentjes van Sint Hildegard dementie om van zijn bazige vrouw verlost te zijn. En in de nieuwe serie Maud & Babs, vanaf morgen te zien bij omroep Max, speelt Loes Luca als Babs een moeder die met toenemende verwarring en vergeetachtigheid kampt.

Overbezorgde dochter

Trots en eigenwijs als Babs is, probeert ze haar vergeetachtigheid te verbergen voor haar overbezorgde dochter Maud, gespeeld door Rifka Lodeizen. Aangezien Maud niet alleen een gezin heeft maar ook een drukke baan als verloskundige, wil Babs haar dochter niet te veel tot last zijn. Maar dat is ze door haar verwardheid des te meer.

Zo beweert Babs in de eerste aflevering dat haar medicijnen op zijn, waardoor Maud zich genoodzaakt ziet langs de apotheek te gaan. Tevergeefs, want de medicijnen blijken al bij haar moeder thuis te zijn bezorgd. Daardoor loopt Maud een werkoverleg mis, tot ergernis van haar collega (Nadja Hüpscher) die suggereert dat Maud hulp voor haar moeder moet zoeken in de vorm van thuiszorg.

Schoorvoetend geeft Maud haar gelijk, waarna een telefonische martelgang volgt langs diverse instanties die gretig strooien met drieletterige afkortingen als WMO, ZVW en WLZ. De thuiszorg in Nederland mag dan goed georganiseerd zijn, om in aanmerking te komen voor ‘het zorgcircus’ zoals Maud het noemt, moet je je eerst door een bureaucratisch woud heen worstelen.

Babs & Maud is een luchtige mantelzorgkomedie die vooral aantoont dat het vrijwel onmogelijk is om de zorg voor een dementerende moeder te combineren met een fulltime baan en eigen gezin. Zo moppert Mauds echtgenoot Koen (Peter Paul Muller) dat ze haar gezin verwaarloost. “De meeste problemen lossen zich vanzelf op,” roept hij, gezeten vanaf de comfortabele bank voor de tv. Ook als Mauds kunstzinnige zus Juliette (Kim van Kooten) zich op haar eigen wijze met hun moeder gaat bemoeien zorgt hun botsende aanpak nauwelijks voor lastenverlichting bij Maud.

Dik aangezet

Het scenario van Patty Stenger zet het drukke dagschema van Maud wat dik aan, net als de verwarring van Babs, maar beide actrices zorgen ervoor dat hun vertolkingen toch niet karikaturaal worden. Luca kon voor haar rol putten uit eigen ervaring, want ze heeft jaren voor haar eigen dementerende moeder gezorgd.

Ook is het leuk om Rifka Lodeizen en Nadja Hüpscher weer eens samen te zien, ruim twintig jaar nadat regisseur Eddy Terstall hen ontdekte.