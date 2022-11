Matthijs van Nieuwkerk werkt mee aan NPO-onderzoek naar DWDD

Matthijs van Nieuwkerk. Beeld Marko de Swart/ANP

Het NPO-onderzoek richt zich op de vraag welke signalen over misstanden er zijn geweest en wat er met die signalen is gebeurd. De Volkskrant meldde afgelopen vrijdag op basis van gesprekken met zeventig medewerkers van het programma dat Van Nieuwkerk met regelmaat medewerkers zou hebben gekleineerd en geterroriseerd.

De NPO besteedt het onderzoek uit aan een externe partij, maar blijft wel de opdrachtgever. Dit ondanks kritiek van het Commissariaat van de Media dat dit kan leiden tot vragen over de onafhankelijkheid van het onderzoek, aangezien Frans Klein, directeur Video van de NPO, destijds als mediadirecteur van BNNVara nauw betrokken was bij de opnames van DWDD. Klein legde dinsdag voorlopig zijn taken neer.

Van Nieuwkerk heeft inmiddels de samenwerking met BNNVara verbroken. De omroep heeft alle driehonderd oud-medewerkers van het programma hulp aangeboden. Medialane, het bedrijf waar Van Nieuwkerk in dienst is, heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de onthullingen.

