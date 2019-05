Matthijs van Nieuwkerk werd weer op zijn nummer gezet

Beeld -

Lips zat bij de eerste aflevering van College Tour binnen een kwartier gefrustreerd met zijn vuisten naar het scherm te zwaaien. Laat. Dat. Mens. Uitpraten!

Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq probeerde toen te vertellen waarom zij in theorie toch een moordverdachte zou verdedigen als diegene had bekend, maar werd continu afgekapt. “Nee, we zitten níet bij De Wereld Draait Door,” zei Ficq gelukkig rap, terwijl ze met haar wijsvinger naar Matthijs zwaaide. “Dus ik moet het wel even rustig kunnen uitleggen.” Van Nieuwkerk leek op zijn teentjes getrapt. “Rustig aan, rustig aan, we hebben alle tijd, we hebben alle tijd. Ik moet nog een beetje wennen aan deze draaistoel.” Volgende vraag.

Het moordende tempo van DWDD heeft in al die jaren diepe groeven in zijn interviewtechniek geslepen, dat begrijpt Lips. Een tweede kans dus, voor Peter Pannekoek. Een goede keuze: Pannekoek kan geestdriftig kletsen over zijn vak en is nog bescheiden ook. En natuurlijk lachen als hij het Ikea-stapelbed van Youp van ’t Hek analyseert, een sketch die Lips bijna woordelijk kent. (‘Je krijgt van Ikea een heel groot kartonnen pak - maar echt een héél groot kartonnen pak – en in dat kartonnen pak zitten heel veel plankjes – maar echt héél veel plankjes…’).

Tot dusver niets aan de hand, en toch werd Van Nieuwkerk tegen het einde weer op zijn nummer gezet. Out of the blue vroeg hij Pannekoek een paar grappen uit zijn mouw te schudden, iets dat hij eerder al bij een paar studenten probeerde. “Dit is waar jij zo slecht in bent, jij doet altijd, ook bij DWDD: ‘Doe maar effe een grap, hier clown­tje, gooi het d’r effe maar uit.’ Mogen mensen jou op straat lastig vallen? ‘Hee Matthijs, interview die bakker effe?’”

“Gebeurt wel, hoor.”

“Maar irritant is het wel, toch?”

Reageren? hanlips@parool.nl