Matthijs van Nieuwkerk weg bij BNNVara, legt werk neer

Het besluit van Van Nieuwkerk volgt op het onderzoek dat de Volkskrant afgelopen weekend publiceren. Daaruit kwam naar voren dat bij het programma De Wereld Draait Door (2005-2020) jarenlang een angstcultuur heerste, die voor overgrote deel door Van Nieuwkerk werd veroorzaakt. Daardoor zouden tientallen redacteuren van het programma zijn opgebrand. Ze kwamen met een burn-out thuis te zitten of werden ontslagen.

Voor zijn gedrag bood Van Nieuwkerk in de Volkskrant excuses aan. Omroep BNNVara liet desalniettemin al weten met hem in gesprek te willen over de toekomst. Een eerste verklaring van Van Nieuwkerk over zijn aandeel in de zaak vond de omroep halfslachtig.

Voor BNNVara presenteerde Van Nieuwkerk afgelopen seizoen Matthijs Gaat Door, Chansons! en The Connection. Opnames voor het eerst genoemde programma stonden voor de lente van volgend jaar gepland.

