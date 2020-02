Matthijs van Nieuwkerk stopt met DWDD

Beeld ANP Kippa

Van Nieuwkerk (59) besloot na lang wikken en wegen toch bij de NPO te blijven. Hij heeft voor drie jaar bijgetekend bij BNNVARA waarvoor hij vanaf begin volgend jaar een nieuw zaterdagavondprogramma gaat maken. Over de inhoud daarvan is nog niets bekend. De omroep buigt zich daarnaast over de ontwikkeling van een alternatief vooravondprogramma ter vervanging van DWDD.

De succesvolle mediacoryfee zou de afgelopen tijd meerdere aanbiedingen van andere zenders hebben gekregen, waaronder van RTL. Veel kenners hielden rekening met een overstap naar een commercieel station, zoals Eva Jinek eind vorig jaar deed. Niet in de laatste plaats omdat Van Nieuwkerk eind maart zijn salaris met een fors deel ziet slinken.

De presentator, die in 2018 nog 363.000 euro salaris verdiende, moet eind maart - wanneer zijn contract met BNNVARA afloopt – volgens de regels van de NPO terug naar de balkenendenorm van 194.000. Bij RTL kon hij met gemak drie keer zoveel verdienen.

De Wereld Draait Door organiseerde naast het dagelijkse tv-programma ook tweemaal een muziekfestival, talloze concerten, documentaires en een pop-up museum. Onder de vlag van DWDD University werden er Summerschools en grote colleges met onder andere Robbert Dijkgraaf, Freek Vonk, Erik Scherder, Alexander Klöpping en Beatrice de Graaf uitgezonden. In DWDD Heimwee waren er revivals van Hier is… Adriaan van Dis, Het Lagerhuis en Kopspijkers. Het programma won ook talloze prijzen waaronder de Gouden Televizier Ring en de Zilveren Nipkowschijf.