Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps: had het maar bij één seizoen gelaten

Chansons!! Beeld BNNVARA

Lips heeft niet zo gek veel met het Franse levenslied. Toch viel hij als een blok voor het eerste seizoen van Chansons! De bromance tussen Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps, hun aanstekelijke enthousiasme en de prachtige beelden van Parijs: terecht was het programma een van de grote televisiehits van 2021.

Maar toen een tweede seizoen werd aangekondigd had Lips zo z’n bedenkingen. Dat de zenderbaas stond te springen om een encore is begrijpelijk, en dat Van Nieuwkerk en Kemps maar niet uitgepraat raken over Edith Piaf en Jacques Brel was ook al duidelijk, maar hoeveel gedweep over één onderwerp kun je over de kijkers uitstorten?

Lips’ zorgen bleken niet helemaal ongegrond. Het programma had weliswaar een extra uitroepteken toegevoegd aan de titel, maar verder was het meeste hetzelfde gebleven. Weer hing Kemps’ arm permanent om de schouder van Van Nieuwkerk, opnieuw bezochten ze oude zalen waar hun oude helden ooit hadden opgetreden, en wederom werd alles gelardeerd met in soft-focus geschoten dronebeelden van een ontwakend Parijs.

Maar nu kwam de aanvankelijk zo ontwapenende chemie tussen de twee opeens wat geforceerd over, en hun gesprekken leken iets te veel op kleine toneelstukjes. Ook in het eerste seizoen was Chansons! een programma over twee mannen die een programma maken over hun gemeenschappelijke passie, maar dit keer leek het een trucje te worden. Opeens voerden Kemps en Van Nieuwkerk persoonlijke gesprekken over hun vaders, alsof ze samen besloten hadden dat hun vriendschap verdieping behoefde, omdat ze zo zoetjesaan wel uitgepraat waren over die Franse liedjes.

Kundig gemaakte televisie was het nog steeds, laat dat maar aan Van Nieuwkerk over, en het is onmogelijk om een hekel te hebben aan Kemps, maar misschien hadden ze er goed aan gedaan om het bij één succesvol seizoen te laten.

Reageren? hanlips@parool.nl.