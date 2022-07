Matthijs van Nieuwkerk en de zoon van Aad van den Heuvel roeiden samen naar een eilandje bij Loosdrecht

Mark van den Heuvel en Matthijs van Nieuwkerk in Dit was Aad, Goedenavond. Beeld KRONCRV

Het overlijden van Aad van den Heuvel raakte twee jaar terug ondergesneeuwd in de lawine aan coronanieuws. Vermoedelijk zal Van den Heuvel daar zelf geen probleem mee hebben gehad, aangezien hij een nieuwsman pur sang was. Maar de bescheiden aandacht destijds knaagde aan zijn kinderen Mark en Caroline van den Heuvel, inmiddels ook ervaren journalisten. Dus besloten ze ‘een monument op te richten voor het journalistieke icoon dat Aad van de Heuvel was’. Dat werd de documentaire Dit was Aad, Goedenavond.

In de jaren zestig en zeventig reisde Van de Heuvel voor Brandpunt naar brandhaarden als Biafra en Vietnam om verslag te doen terwijl de bommen hem soms letterlijk om de oren vlogen. Hij interviewde Martin Luther King de avond voordat deze werd doodgeschoten en bracht in Indonesië Soekarno in het nauw met lastige vragen, waarop de president de volgende historische woorden sprak: ‘Van den Heuvel, ik heb jou door!’

Fraai archiefmateriaal, maar de persoonlijke gesprekken waren toch interessanter. Zo bleek dat Matthijs van Nieuwkerk als puber met vriend Mark van den Heuvel, diens vader Aad én een toen nog onbekende Willem Ruis regelmatig naar een eilandje bij Loosdrecht had gevaren waar werd gekampeerd. Mark en Matthijs roeiden er nu weer heen en aangemeerd gaf Van Nieuwkerk toe dat baanbrekende ‘totaalprogramma’s’ als de Van Speyk Show en de Alles is Anders Show de weg hadden bereid voor De Wereld Draait Door. Dat bleek ook te gelden voor de carrière van Youp van ’t Hek, die na zijn tv-debuut in de door zes miljoen mensen bekeken Alles is Anders Show in 1983 ‘nooit meer niet uitverkocht was geweest’, zoals de cabaretier dankbaar memoreerde.

Zo werd het een persoonlijk tv-monument dat met een misschien iets strakkere montage vast ook de goedkeuring van Aad van den Heuvel zelf had kunnen wegdragen.

Reageren? hanlips@parool.nl.