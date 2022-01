Matthijs laveerde tussen uitersten Stromae en Paul Haenen

Stromae zingt het nummer Santé tijdens Matthijs Gaat Door. Beeld YouTube / BNNVara

In zijn derde seizoen is Matthijs Gaat Door met ruim 1 miljoen kijkers een vaste waarde geworden op de zaterdagavond. Matthijs van Nieuwkerk is duidelijk in zijn element met een wekelijks programma waarin meer tijd is voor muziek en voor gesprekken dan in De Wereld Draait Door, met zijn muzikale intermezzo’s van een minuut. Zo mocht het Belgische fenomeen Stromae zaterdag niet één, maar twee hele nummers zingen.

Na Stromae’s openingsnummer was het de beurt aan Theo Maassen, die grapte dat hij wel eens mindere artiesten in zijn voorprogramma had gehad. Samen met Eindhovense stadsgenoot en schrijver Henk van Straten had Maassen de Pim Pam Podcast bedacht, waarbij een willekeurig gedraaide letter – zoals bij het spelletje pimpampet – de aanleiding was voor een gesprek over een al even willekeurig onderwerp. Bij een F ging het over Flink zijn en werd er een O gedraaid dan dwaalde het speelse gesprek al snel af naar Orgasme.

Net zo makkelijk schakelde Van Nieuwkerk naar het standje serieus in het gesprek met Femke van der Laan, de weduwe van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan die een boek heeft geschreven over hun relatie. Het werd een mooi gesprek, waarin Van Nieuwkerk zelfs kon vragen of Femke haar man erg miste zonder hijgerig te klinken.

En nadat vervolgens S10 een fraaie versie van De Leven had gezongen mocht de alweer 75-jarige Paul Haenen als enthousiaste doch weinig begaafde amateurcrooner het nummer Fly Me To The Moon aan flarden zingen, tot twee keer toe zelfs.

Zo was Matthijs Gaat Door ook zaterdag weer een vermakelijk programma van uitersten, met banale vragen naast levenslessen en de zoetgevooisde Stromae naast de vol overgave vals kraaiende Haenen.

