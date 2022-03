Matthijs banjert over de catwalk, volle Ziggo Dome waaiert van links naar rechts

Shary-Ann en Sven Hammond tijdens Matthijs Gaat Door. Beeld Ben Houdijk

En daar zitten we dan, met 15.000 bezoekers in de Ziggo Dome, iedereen mondkaploos. Het mag weer, gewoon met zijn allen naar een concert. Lekker, maar het voelt nog onwennig. Alsof er elk moment iemand het podium op kan stormen die zegt dat dit helemaal niet mag. In plaats daarvan komt Matthijs van Nieuwkerk op. “Dit is een feestdag!” zegt hij.

In De Wereld Draait Door mocht livemuziek hooguit een minuut duren. Anders smeert de kijker hem, was de verklaring. Maar in Matthijs Gaat Door krijgt muziek ruim baan en ook dat is een hit. Het programma, dat oudejaarsavond 2020 van start ging, moest het door corona het eerste seizoen zonder publiek doen. Dat wordt in de Ziggo alsnog rechtgezet.

Het is een avond als een verzamelalbum: The best of Matthijs Gaat Door. Doet Van Nieuwkerk in de tv-versie ook interviews, hier beperkt zijn rol zich tot die van spreekstalmeester. Kun je aan hem overlaten. Waar hij normaal zijn werk vooral zittend doet, banjert hij hier, of hij niet anders is gewend, zo af en toe ook over de tot midden in de zaal doorlopende catwalk.

Monsterhits en emoties

Op het podium staat een uit steigerpijpen opgebouwde stellage, zoals we die kennen van tv. Boordevol zit die met muzikanten van de big band van Sven Hammond, die door Matthijs Gaat Door zowaar een BN’er werd. Tekenend: als in een inleidend filmpje de artiesten van vanavond voorbijflitsen, wordt op zijn beeltenis ongeveer even enthousiast gereageerd als op die van André van Duin.

In het uitpuilende programma staat Danny Vera al vroeg zijn monsterhit Roller Coaster te zingen. Niet veel later begeleidt hij André van Duin in Voor Altijd. We weten allemaal over wie Van Duin zingt in dat door Vera geschreven nummer. En ja, dat komt aan, paradoxaal genoeg ook omdat Van Duin zelf, als altijd, de emoties ingetogen houdt.

Verderop in de avond zingt hij ook een Nederlandstalige versie van Charles Aznavours La Bohème, zoals hij dat ook voor Van Nieuwkerk volkomen onverwacht deed in de laatste aflevering van De Wereld Draait Door. “Het zoetste moment in mijn carrière,” zegt Van Nieuwkerk in de Ziggo Dome (Wat denkt u, laat hij ook nog even vallen dat hij Aznavour de beste zanger van de wereld vindt?)

Slikmoment

Jan Rot zingt met het ZO! Gospel Choir zijn ‘hertaalde’ versie van Leonard Cohens Hallelujah. Nog zo’n slikmoment, want wat er met de zanger aan de hand is weten we ook allemaal. Staande ovatie.

Wat een prachtig moment. Een terechte staande ovatie met 15.000 man voor Jan Rot in de #ZiggoDome 🧡 Hij zong zijn prachtige Nederlandse versie van het nummer Hallelujah met het @ZOGospelChoir ✨ pic.twitter.com/FcIWlOTZut — Ziggo Dome (@ZiggoDome) 17 maart 2022

Jazz is er vanzelfsprekend ook. Han Bennink (79) laat horen wat je allemaal met alleen een snaredrum en een paar brushes kunt doen. Collega John Engels (87) zit achter de drums als Marcel Veenendaal het van Elvis Costello en Chet Baker bekende Almost Blue zingt. Dat doet Veenendaal (van Di-rect) opvallend goed.

Van links naar rechts

Het is nogal een stap van jazz (en al die andere mooie muziek vanavond) naar Snollebollekes, maar hij wordt in Matthijs Gaat Door In Concert wel gemaakt. En het publiek vindt het nog leuk ook. Sterker, er is geen act vanavond die zoveel enthousiasme losmaakt als Rob Kemps. Op commando gaat iedereen (behalve dan die even heel chagrijnige meneer van Het Parool) probleemloos van links naar rechts en terug.

“De avond van ons leven, hè Sven?” zegt Matthijs van Nieuwkerk aan het slot. Nieuws heeft hij ook: volgend jaar zelfde tijd is er weer een Matthijs Gaat Door In Concert in de Ziggo Dome. Opnames van de eerste editie zijn komende zomer op tv te zien.