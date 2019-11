MasterChef Australië is voor fans het summum op kookshowgebied

MasterChef Australië. Beeld Net5

Half acht is eigenlijk best een vreemde aanvangstijd voor een kookprogramma, de piepers staan dan in de meeste huishoudens al lang op tafel. Maar de gerechten die bereid worden in MasterChef Australië zijn dan ook zo ingewikkeld dat geen weldenkende thuiskok zijn vingers eraan zou durven te branden.

MasterChef Australië is voor kookaficonado’s wat Top Gear ooit was voor autofans: het summum op televisie. In 2015 viel het presentatietrio van Top Gear uiteen omdat, kort samengevat, Jeremy Clarkson een zak bleek te zijn. Hetzelfde lot treft nu Masterchef Australië: afgelopen zomer kwam aan het licht dat vast jurylid George Calombaris het personeel in zijn restaurants uitkneep. Gevolg: het programma moet op zoek naar een nieuwe jury.

Op Net5 wordt, twaalf weken lang, vier dagen per week het elfde seizoen uitgezonden. Op Wikipedia is al lang te zien wie er in welke aflevering uitgaat (in Australië lopen ze een half jaar op ons voor), maar voor iedereen die zich kan beheersen is de spanning elke week om te snijden.

De kracht van het programma zit niet alleen in de kwa­liteit van de koks, maar voor een groot deel in het enthousiasme van de jury. Die vinden alles ‘yummy’, ‘frikkin’ delicious’ of ‘happiness on a plate’. De gulzigheid waarmee met name Matt Preston het eten naar binnen schrokt, is af en toe op het afstotelijke af, maar wordt ruimschoots goedgemaakt door zijn kennis van, en liefde voor het vak. Deze man is dol op eten, dat zie je aan alles.

MasterChef Australië is aalglad geproduceerd, en na elf seizoenen is de formule zo zoetjesaan wel bekend, maar nog altijd niet sleets. Waar anders wordt het opdienen van een panna cotta van mais met cornflake-ijs – een gerecht dat Larissa gisteren de immuniteitsring opleverde – gevierd als het winnende doelpunt in een WK-finale?

Reageren? hanlips@parool.nl