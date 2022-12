Mascha Halberstad won drie Gouden Kalveren voor Knor: ‘Adrenaline is een drug en ik ben een junkie’

Mascha Halberstad (49) is regisseuse, gespecialiseerd in stop-motionfilms. Afgelopen jaar won ze met haar eerste lange speelfilm Knor drie Gouden Kalveren – de eerste keer dat een animatiefilm de prijs voor beste film won.

Het jaar van Dit is de vijfde aflevering van een serie eindejaarsinterviews waarin wordt teruggeblikt op 2022. Lees hier alle eindejaarsinterviews terug.

Af en toe verruilt Mascha Halberstad haar geliefde Arnhem voor Amsterdam. Ze is nu in LAB111 voor de productie van de nieuwe speelfilm Vos en Haas. Hond Tonny gaat altijd mee, maar die houdt ze voor deze gelegenheid even achter de schermen. “Ze is nog heel jong, dus ze eist nogal wat aandacht.”

Het had niet veel gescheeld of ze had er niet gezeten: twee dagen voor het interview had ze een auto-ongeluk. Haar auto is kapot, maar Halberstad is gelukkig heel gebleven. “Hoe gek het ook klinkt, op dat moment dacht ik: als ik nu doodga, heb ik in ieder geval iets nagelaten... Nu mag ik sterven.”

Een bijna-doodervaring, dat kon er nog wel bij.



“Ja, dit jaar was echt een rollercoaster. Ik heb geen moment stilgezeten. Het begon met de selectie van Knor als openingsfilm van filmfestival Generation Berlinale voordat de film überhaupt af was. Er ontbraken nog acht minuten aan beeld, er zat nog geen audiomix achter. We hebben de film toen heel snel afgemaakt. En gingen gelijk door met het maken van een prequel, Koning Worst. Knor ging in juli in première, met een bizarre nasleep: heel veel filmfestivals, awardshows en natuurlijk die Gouden Kalveren. Het was een avontuur.”

Hoe begon dat avontuur?

“Eigenlijk met het boek van Tosca Menten. Na het succes van Munya en mij, een korte stop-motionfilm die ik ook met Marleen Slot en Fiona van Heemstra maakte in 2013, was een langere speelfilm een logische stap. Ik heb alleen geen filmacademie gedaan en weet niets van theorie, dus wilden we een boek gebruiken als houvast. De Griezels van Roald Dahl had een grote voorkeur, een heerlijk pesterig verhaal. Dat bleek door de rechten alleen veel te duur. Toen ik in 2014 in een boekwinkel in Arnhem vroeg of ze iets vergelijkbaars hadden, kreeg ik De wraak van Knor in mijn handen gedrukt. Tijdens het lezen wist ik gelijk: dit is ’m. Tosca vertelde achteraf dat ze de film nog mooier vond dan haar eigen boek. Het was dus een proces van acht jaar, waarvan twee jaar productie in de studio. Vanaf dat moment waren we er non-stop mee bezig.”

En in de tussentijd bouwde u ook een eigen studio. Hoe ging dat?

“Ja, dat ook nog inderdaad. Voorheen maakte ik de films in mijn huis, maar voor Knor hadden we een grotere ruimte nodig. We vonden een garage van 650 vierkante meter bij mij in de buurt en leenden geld van vrienden en familie om die te kunnen kopen en opknappen. Een gekke ervaring: op een dag was ik bezig met kleine interieursets, maar ook met het gieten van een betonnen vloer. Uiteindelijk bleef de film de main focus, zelfs tijdens de coronapandemie werkten we door. Toen werden we een soort familie omdat we alleen elkaar zagen. We wilden ’m zo graag afmaken met elkaar. Misschien dat ik daarom het succes ervan niet zag aankomen.”

Had u het succes echt niet verwacht?

“Toen de ruwe versie geselecteerd was voor het filmfestival in Berlijn begon er wel wat te dagen. Maar de Gouden Kalverennominaties zag ik niet aankomen, laat staan dat we zouden winnen. Dat je compleet verbouwereerd terugloopt na het eerste Kalf en gelijk weer terug moet rennen voor het tweede. Ik was met stomheid geslagen. Voorheen voelde ik me altijd bezwaard over het winnen van prijzen, een soort imposter syndrome. Maar nu kon ik er echt van genieten. Het werd ons zo gegund en we hadden geschiedenis geschreven: nooit eerder had een animatiefilm de prijs voor best film gekregen.”

Wat is volgens u de grootste kracht van de film?

“Dat hij zo realistisch aanvoelt. De film heeft iets heel vanzelfsprekends, terwijl niks in animatie vanzelfsprekend is. Het grootste compliment is als mensen zeggen dat ze vergeten zijn dat ze naar een animatiefilm hebben gekeken.”

Hoe creëert u dat?

“Ik denk door het als een live-actionfilm aan te pakken. Ik heb alle stemacteurs bij elkaar gehad en heel erg de focus gelegd op de emotie. Je hoort de lol van de acteurs in hun stemmen. Dat is de eerste stap om de film menselijk te laten voelen: op basis van de audio maken we de animaties. En ik had fantastische animatoren, grotendeels uit Nederland. Er zijn er hier maar vier, en dan is het ook nog maar de vraag of ze willen meewerken.”

De film heeft ook een Nederlands uiterlijk. Heeft u hier bewust voor gekozen?

“Dat is toch een stukje nostalgie en een trauma uit mijn eigen jeugd. Ik groeide op in Leusden en dat vond ik verschrikkelijk omdat het er zo lelijk was. Ik ben denk ik erg gevoelig voor de esthetiek van een omgeving. Daarom woon ik in Arnhem, een fantastisch stad. Ik ben er tijdens mijn studie gaan wonen en ik ga er nooit meer weg. Ergens droom ik nog wel van het regisseren van een Disney- of Pixarfilm, dan zou ik naar Los Angeles moeten verhuizen, maar dan denk ik meteen: nee, Arnhem! Het is vooral een heerlijke stad als je honden hebt; er zijn mooie parken en je bent zo op de Veluwe.”

Is uw hond belangrijk voor u?

Met grote ogen: “Jaaaa. Ik heb al dertig jaar honden. Het begon op mijn negentiende. Iemand moest zijn puppy’s kwijt en ik wilde er wel een. Ik smokkelde hem mee naar school en verstopte hem in de audiovisueelstudio. Vanaf toen was ik hooked. Ik nam er altijd op tijd een tweede hond bij zodat er overlap was en ik niet zonder hoefde. Afgelopen zomer is dat helaas niet gelukt. Mijn hond Victor kreeg kanker en ik moest hem plots laten inslapen. Het allergrootste dieptepunt van dit jaar, ik kan er nog steeds om huilen.”

Was dat dieptepunt dieper dan de hoogte van al het succes?

“Ik denk het wel. Victor ging overal mee naartoe, we maakten alles samen mee. Na het overlijden van Victor was ik voor het eerst in dertig jaar zonder hond. Die twee maanden raakte ik volledig uit balans. Je mist niet alleen de liefde van het dier, maar ook de structuur die een hond biedt. Het dagelijks buiten wandelen, het bos in, het knuffelen. Met mijn nieuwe hond Tonny is dat gat weer gevuld, ze lijkt heel erg op Victor en is dol op mijn zoon.”

Was dat uw enige dieptepunt afgelopen jaar?

“Verder bestond dit jaar alleen maar uit pieken. Een totaal hoogtepunt was toen Gerri Eickhof mij in mijn studio kwam interviewen naar aanleiding van de Gouden Kalveren. Gerry is een held voor mij, hij is zo goed in zijn werk en een absoluut icoon. Ik heb Freddy Willekes, een personage uit Knor, zelfs op hem gebaseerd. Ongelooflijk dat uitgerekend híj langskwam om over mijn film te praten. De cirkel was rond.”

Hoopt u op nog zo’n jaar?

“Ergens verwacht ik iets meer rust, maar dat wordt lastig. Adrenaline is een soort drugs en dan ben ik een junkie. In alle drukte en hectiek snak je naar een moment van kalmte, maar als dat er is, denk je: gadverdamme, wat een saai leven. Het plan is om komend jaar krachten te sparen – alleen wat films afmaken en de studio draaiende houden – en daarna weer te knallen. Maar laatst zat ik alweer te piepen dat ik de spanning miste. Toen ging ik gelukkig bijna dood: had ik toch weer een beetje adrenaline.”

Beeld Chris en Marjan

Terugblik 2022 Mijn hoogtepunt “Het winnen van de Gouden Kalveren natuurlijk.” Mijn dieptepunt “Het moment dat ik Victor moest laten inslapen” Persoon van het jaar “Mijn zoon Felix.” Wat zal u het meeste bijblijven? “Het overlijden van mijn hond Victor en het winnen van de Gouden Kalveren. Ik denk daar tegelijkertijd aan en heb mijn Kalveren ook aan Victor opgedragen.” Wat hoopt u volgend jaar niet meer terug te zien? “Adrenaline.”