Mary Wilson (1944-2021): altijd in de schaduw van Diana Ross

Mary Wilson treedt op als gastzangeres tijdens het concert van Bill Wyman's Rhythm Kings in de Melkweg.

Zondag zette ze nog een filmpje online. Mary Wilson oogde energiek en gezond. Ze jubelde over de mooie plannen die ze had. Er zou nieuwe muziek verschijnen en ze had met platenmaatschappij Universal afgesproken het 60-jarig jubileum van The Supremes groots luister bij te zetten. Want de groep mocht dan al sinds 1977 niet meer bestaan, Mary Wilson bleef de erfenis van de formatie die haar als tiener wereldberoemd maakte trouw bewaken.

Twee dagen later blijkt Wilson plotseling overleden, thuis in een voorstad van Las Vegas. De oorzaak van haar dood op 76-jarige leeftijd is onbekend. Of het Supremes-kroonjaar nog wordt gevierd is onzeker.

The Supremes

Het jaar 1961 geldt als de geboorte van The Supremes. Die lieten, toen ze eenmaal een contract hadden bij het fameuze Motown-label, hun oude naam The Primettes vallen. Motown-oprichter Berry Gordy maakte serieus werk van de groep en wees de dames het fameuze hitschrijverstrio Holland, Dozier en Holland toe. Ze produceerden voor Wilson, Florence Ballard en Diana Ross – van de zeven line-ups van de groep de succesrijkste – evergreens als Where Did Our Love Go, Baby Love en Stop! In the Name of Love.

The Supremes bleken als een van de weinige groepen in staat de in die tijd zwaar bewaakte grens tussen wit en zwart publiek over te steken. Het meidentrio trad op in zalen die voorheen slechts het podium boden aan witte artiesten. Zelfs zeiden de zangeressen geen witte of zwarte muziek, maar alleen Amerikaanse muziek te horen.

Diana Ross

Al gauw bleek niet Wilson, maar Diana Ross de grote ster van de formatie te zijn. Platenbaas Gordy - die eerder The Miracles omdoopte tot Smokey Robinson & The Miracles – veranderde doodleuk de groepsnaam in Diana Ross & The Supremes.

Het bleek voor Ross het sein haar innerlijke diva vrij te laten. De laatste jaren van de groep stonden bol van de onderlinge spanning. In 1970 ging Ross solo. Wilson zette door met nieuwe zangeressen, maar het grote succes was meeverhuisd met megaster Ross.

Berucht was het incident tijdens de viering van 25 jaar Motown in 1983 waarbij de hele artiestenstal van Gordy samenkwam. Ross elleboogde Wilson van de eerste rij op het podium naar achteren, waarbij Wilson haar microfoon verloor. Het incident moest uit de tv-uitzending worden geknipt.

Wilson, die vier boeken over haar tijd als Supreme schreef, zei het zo: ‘Diana hield ervan het centrum van de belangstelling te zijn. En als je je toevallig op de route naar dat middelpunt bevond, was dat jouw fout.’

Ross reageerde via twitter kort op het overlijden van haar collega. Ze zei ‘veel goede herinneringen’ te hebben aan hun tijd samen.