Mary Borsato is een origineler programma gegund

Beeld RTL/Suzanne Muller

De kijkcijfers werden met de week lager, maar Lips besloot Borsato’s budget bruiloft op RTL5 toch een kans te geven nu het nog kon. Ook al zou hij een van de pak ’m beet 120.000 kijkers zijn, en zou het daaropvolgende Hotter Than My Daughter misschien zelfs weer beter scoren (waarom mensen daar nog naar kijken is een raadsel om een volgende keer op te lossen).

Het concept was niet geniaal of nieuw, dat was duidelijk: stel met weinig geld roept hulp in van excentriek duo. Frank en Rogier waren er groot mee geworden, en nu was er ook nog een vleug Say Yes to the Dress aan toegevoegd. Met moeder-van en bruidsjurkencoryfee Mary Borsato en haar beste vriendin Betty de Groot aan het roer van de hulpmissie.

Het was bij vlagen alsof je naar Absolutely Fabulous keek, met doorrookte bariton Betty als Patsy en de jeugdig uitgedoste Mary als Eddie. En toen had Lips ze nog niet eens met frisse tegenzin honderd satés zien rijgen in een vleesfabriek om de kosten te drukken. “Ik heb genoten, echt,” zei Betty na afloop. Mary gierde het uit.

Dat de echtelieden in spe Heidi en Peter heetten, in Tirolstijl wilden trouwen en dat uiteindelijk deden in een skihut met schnitzels en gebakken aardappelen op het menu, was bijna ongeloofwaardig, maar aan de polonaise te zien was het een geslaagd feest.

De lol zat ’m vooral in de wisselwerking tussen de regeltantes. Waar Mary dol­enthousiast op iedereen afvloog die een gratis locatie of vervoer aanbood, hield Betty het bij een ferme handdruk en een cynische opmerking. Daar moet meer in zitten. Lips gunt ze een origineler programma.

Reageren? hanlips@parool.nl