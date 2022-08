Marvel-schrijver en filmproducent Ron Zimmerman (64) overleden

Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Volgens berichten van vrienden overleed Zimmerman aan de gevolgen van zijn ziekte.

Zimmerman was bekend als schrijver en producent van de Friday the 13th-serie. Ook werkte hij onder meer mee aan de science fiction film The One met Jet Li en een veelvoud aan series waaronder Shake It Up, The Michael Richards Show, The Simpsons en Good Sports. Zimmerman was ook een vaste gast bij de Howard Stern Show.

Hij werd vooral geroemd vanwege zijn werk voor Marvel. Zo schreef hij de serie Spider-Man: Get Kraven en de Ultimate Adventure-serie. Ook werkte hij aan de Punisher, Captain Marvel en Spider-Man. Daarnaast maakte hij een volwassen remake van Rawhide Kid, een stripboek over een homoseksuele cowboy.

Catfish

Zimmerman had in 2010 een relatie met zangeres en actrice Cher. Zij ontmoetten elkaar via Facebook, waardoor Zimmerman lange tijd dacht dat zij een catfish was.

‘Mijn vriend Ronny is vandaag overleden’, schreef Cher zaterdag over het verlies op Twitter. ‘Het leven is zo fragiel. Gelukkig ben ik woensdag nog naar hem toegegaan.’

My friend Ronny died Today. Life is so fragile. Thank god I went to see him Wednesday nite.

Just finished Work & I’m beat.😔 — Cher (@cher) 30 juli 2022