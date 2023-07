Martin Skovbjerg over thriller-romkom-mashup ‘Copenhagen Does Not Exist’: ‘Ik wilde dat de kijker niets zou hebben om zich aan vast te klampen’

De Deense regisseur Martin Skovbjerg maakte Copenhagen Does Not Exist, een film over herinneringen die de kijker constant op het verkeerde been zet. ‘Ik weet dat ik veel vraag van de kijker.’

Herinnering en werkelijkheid lopen door elkaar in Copenhagen Does Not Exist, een thriller-romcom-mashup waarin een man reflecteert op de relatie met zijn vriendin, die een paar maanden geleden is verdwenen. Eskil Vogt, bekend van zijn samenwerking met regisseur Joachim Trier, schreef het scenario. De Deense regisseur Martin Skovbjerg (1980) werd aan Copenhagen Does Not Exist gekoppeld door het productiebedrijf van zijn vorige film, vertelt hij in een gesprek over Zoom.

Was u meteen geïnteresseerd toen u het scenario las?

“Het was het gestoordste scenario dat ik ooit heb gelezen. Ik had geen idee hoe ik het zou kunnen verfilmen, maar ik wilde het proberen.”

Wat was er zo gestoord aan?

“Ik had vaak geen idee wat er gaande was. Als ik de bladzijde omsloeg, kon ik me niet inbeelden wat er op de volgende pagina zou gebeuren. De film is namelijk gebouwd op een verschuivend fundament. Omdat een van de hoofdpersonen volledig is opgebouwd vanuit het perspectief van de ander.”

De film gaat over herinneringen en heeft een onbetrouwbare verteller. Hoe visualiseert u zo’n onbetrouwbaar perspectief?

“Ik begreep al snel dat herinneringen niets meer zijn dan verhalen die we onszelf vertellen. Het zijn geen feiten. Je hersenen kúnnen namelijk niet alles onthouden. Als we klaar zijn met dit interview, zul jij een andere herinnering hebben dan ik, hoewel we deze tijd samen hebben doorgebracht. Toen ik dat begreep, bedacht ik me dat het geheugen ook iets gevaarlijks is, omdat het de realiteit kan veranderen. Je grootouders zijn altijd prachtige mensen omdat je hen zo wilt herinneren, maar dat zijn ze niet altijd geweest. Met mijn film wilde ik mensen laten zien dat je niet alleen op je herinneringen moet vertrouwen.”

Ik kan me voorstellen dat de film grotendeels in de montagekamer is ontstaan.

“De montage was gekkenwerk. Het is inderdaad zo dat als je met herinneringen werkt, je alles kunt doen. Je kunt bij het begin beginnen of bij het einde. We hebben van alles geprobeerd. Gewoon om te zien of er nieuwe verhalen in het verhaal zaten. De uiteindelijke versie ligt erg dicht bij het oorspronkelijke scenario. Maar we werkten ook veel met improvisatie, omdat de hoofdrolspeler geen professionele acteur is en ik hem vrij wilde laten.”

Wilde u vanaf het begin werken met een acteur zonder acteerervaring?

“Nee, helemaal niet. Wat we nodig hadden voor deze film was een persoon wiens gezichtsuitdrukking zo goed af te lezen is dat je kunt zien waar hij aan denkt als hij zijn ogen sluit. Jonas Holst Schmidt kan dat. Waanzinnig, want dat is acteren van het hoogste niveau.”

Hoe heb je hem gevonden?

“Casten, casten, casten. De hoofdpersoon is een schrijver, dus we begonnen mensen te casten die ook schrijven. Zo vonden we Jonas. Maar we spraken ook veel mensen die dezelfde levensstijl hebben als de hoofdpersonen. Zo gebruikten we de casting ook om te praten met mensen die dezelfde gevoelens hadden als de hoofdpersonen.”

De hoofdrolspelers leven een geïsoleerd leven. Hoe heeft u mensen gevonden die zo’n leven leiden?

“Het was tijdens de coronapandemie, dus iedereen was op een bepaalde manier geïsoleerd. Tijdens het castingproces ontmoette ik zoveel jonge, geweldige mensen die zeiden: zo voel ik me ook. En ik dacht: neem je me nu in de maling? Dit zijn heftige gevoelens. Geen deel willen uitmaken van het systeem, geen deel willen uitmaken van je familie, geen mobieltjes willen of je vrienden haten, de maatschappij op een bepaalde manier de rug toekeren – dat is behoorlijk hardcore. Dat laat zien hoe dicht het scenario ligt bij de gevoelens van kunstenaars die in Denemarken wonen.”

Heeft corona de film beïnvloed?

“Het was een depressieve tijd in de geschiedenis van de planeet aarde. Dus op hetzelfde moment een depressieve film maken was een soort maximale depressie. We probeerden plezier te hebben op de set, maar dat was haast onmogelijk omdat alle scènes ronduit deprimerend waren. Nu wil ik graag een film maken waar mensen plezier hebben op de set.”

De film heeft thrillerelementen, maar wijkt ook af van de genreconventies. Zou u deze film een thriller noemen?

“Als je een thriller ziet, weet je door de filmtaal na twee minuten: dit is een thriller. En als je een komedie ziet, heb je zoiets van: o, dit is een komedie. En als je een actiefilm ziet: ah, dit is een actiefilm. Soms zie je het zelfs aan de cast. Ik wilde twee films maken: ik wilde een liefdesverhaal maken en dan halverwege de film de hele visuele identiteit veranderen. Ik wilde dat de kijker in het begin verliefd op de hoofdpersonen zou worden om de film daarna te breken. Ik wilde dat de kijker niets zou hebben om zich aan vast te klampen. Is die man haar broer? Hebben ze haar vermoord? Wat zijn herinneringen? Wat is de werkelijkheid?”

Was u bang om de kijker te verliezen?

“Ik weet dat ik veel vraag van de kijker. En ik kan ook begrijpen dat sommige kijkers zoiets hebben van: ik heb niets om me aan vast te houden, dus ik voel me niet verbonden. Maar dat was het idee. We wilden zien of we de kijker echt in chaos kunnen storten. En als ze de chaos beginnen te begrijpen, gooien we ze in een nieuw soort chaos.”

Copenhagen Does Not Exist is te zien in Eye, Filmhallen en Het Ketelhuis.

Regisseur Martin Skovbjerg. Beeld Getty Images for BFI