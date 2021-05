Martin Garrix: ‘Bono heeft mijn tekst compleet herschreven’

The Edge, Martin Garrix en Bono maakten het Euro2021-lied We Are the People. Beeld Sony Music

Zes uur duurde het. Nadat Martin Garrix (Martijn Garritsen, vandaag 25 geworden) ’s middags per e-mail contact zocht met U2, had hij ’s avonds Bono zelf aan de telefoon. Het was 2019, van corona had nog niemand gehoord en de twee verheugden zich al snel op hun gezamenlijke muzikale bijdrage aan het EK voetbal van 2020.

Het zou anders lopen, maar nu het voetbaltoernooi volgende maand toch doorgaat, verschijnt vandaag het lied We Are the People (We’ve Been Waiting For) alsnog. Met de beats en de melodielijnen van Garrix, gitaar van The Edge (59) en zang en tekst van Bono (61).

Carte blanche

Vanuit zijn studio videobelt Garrix deze ochtend met een internationale groep muziekjournalisten. ‘Super ­excited’ is hij, zo vertelt hij keer op keer over het uitkomen van het nummer dat straks niet alleen op radiozenders door heel Europa wordt gedraaid, maar ook wordt gespeeld als de spelers het veld opkomen voor een wedstrijd of daarin scoren.

De dj/producer kreeg van de organisatie carte blanche voor de opdracht voor het themalied, vertelt hij. “Enige aanwijzing was dat het nummer een blij, euforisch gevoel moest oproepen. Ze vonden mijn song High on Life uit 2018 een goede referentie.”

Juichen

Omdat zijn eigen demoversie een progressie van gitaarakkoorden bevatte die Garrix deed denken aan het kenmerkende geluid van The Edge, benaderde hij de Ierse band per mail. “Diezelfde avond hoorde ik Bono over de telefoon mijn melodieën zingen. Ik moest me inhouden niet ter plekke te juichen.”

Het liedje van Garrix had ook al tekst, zegt hij om zijn eigen refrein te citeren: United / We are indestructable / We don’t rely on a miracle / This is the moment we’ve been waiting for. “‘Oké,’ zei Bono: ‘That’s not gonna happen’. Uiteindelijk heeft hij elke zin herschreven in echte Bono-taal. Maar de melodie van de zanglijn bleven overeind, daar ben ik trots op.”

Shitjaar

Hoewel de tekst regels bevat over wachtende mensen en het opnieuw opbouwen van de wereld, was die al ver voor corona geschreven, zegt ­Garrix. “Maar het past wel helemaal bij het gevoel dat we allemaal hebben: na zo’n shitjaar zijn we toe aan iets ­positiefs, iets dat mensen samenbrengt. In die zin lijkt een concert heel erg op een voetbalwedstrijd: je kunt erdoor even helemaal in het ­moment verdwijnen.”

Rest nog één belangrijke vraag. Wie ziet Garrix, een zelfverklaard voetbalfan, als belangrijkste kandidaat voor de Europese titel. Hij hoeft er niet over na te denken: “Nederland ­natuurlijk. We hebben een geweldig team.”