Martijn Koning ontroert in de gesprekken met zijn dode vader, maar is soms te gepolijst

Cabaretier Martijn Koning is op zijn scherpst als hij ongeremd tekeer mag gaan. Beeld Merlijn Doomernik

Het is even wennen om Martijn Koning in een theatrale, strak geregisseerde voorstelling te zien. Normaal fladdert hij van het ene naar het andere verhaal, maar Koning van de toekomst heeft zowel kop als staart, plus een decor(tje) met betekenis.

Een schaakspel om precies te zijn. Koning speelde graag en vaak tegen zijn vader, die aan kanker leed en vorig jaar augustus koos voor euthanasie. Rond het bord voeren ze gesprekken, waarin Koning via zijn pa op een fraaie manier zijn eigen karakter uittekent.

Baudet

Een goede schaker moet vooruit kunnen denken. Daar is Koning geen ster in. Zijn roast van Thierry Baudet bij Jinek was misschien terecht en voelde sowieso erg lekker, maar het leverde hem nadien talloze doodsbedreigingen op. Het incident lijkt ook zijn carrière geen goed te hebben gedaan.

Het is een mooie tweetrapsraket, dat schaken. Zeker tegen het einde weet Koning, eigenlijk voor het eerst in zijn carrière, te ontroeren met wat hij over zijn vader vertelt. Tegelijk voelt de constructie als een korset dat hem slecht past. Koning is, zoals Baudet kan beamen, op zijn scherpst als hij ongeremd tekeer mag gaan. Deze voorstelling is soms te braaf en gepolijst, wat je vooral merkt als hij tijdens gesprekjes met het publiek even écht zijn tanden kan laten zien.

Toch zitten er puike verhalen in Koning van de toekomst. Hij vertelt mooi over zijn ontluikende liefde voor stand-up comedy en heeft een geestig stuk over wandelende takken. Wie meer wil horen over die beruchte avond bij Jinek wordt ook niet teleurgesteld. Koning laat het publiek door zijn ogen kijken en maakt ons zo deelgenoot van de verbijstering als het gierend uit de hand loopt.