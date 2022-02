Martijn Fischer kruipt weer in de huid van Hazes: ‘Ik weet alles van die man en toch blijft hij een mysterie’

Martijn Fischer gaat opnieuw de hoofdrol spelen in de musical Hij gelooft in mij. Beeld ANP Kippa

Voor alle duidelijkheid: Martijn Fischer heeft de afgelopen jaren van alles en nog wat gedaan. Hij was onder andere te zien in tv-series als Baantjer, Gooische vrouwen en Van God los. Was Jezus in The Passion en is nog steeds te zien in Goede Tijden, Slechte Tijden. Maar er is één rol die meer aan hem plakt dan welke ook: die van André Hazes. Fischer speelde de Amsterdamse volkszanger in de film Bloed, zweet en tranen, eerde hem daarna in het theaterprogramma Martijn Fischer zingt Hazes en keert nu dus weer terug in Hij gelooft in mij, de musical waarmee hij een kleine tien jaar geleden bij het grote publiek doorbrak.

Eerlijk zeggen: zei je meteen volmondig ‘ja’ tegen dit aanbod, of waren er ook wel twijfels?

“Ik heb zeker geaarzeld. Bij Stage Entertainment (de producent, red.) heb ik echt wel een paar goede gesprekken over gevoerd. Toen ging ik er steeds meer in geloven dat deze musical speciaal in deze tijd veel impact kan hebben. Ik bedoel: die liedjes van Hazes zijn zo verbindend; dat gaat echt door alle lagen van de bevolking heen. En dat is nodig, juist nu steeds meer mensen met de koppen tegen elkaar staan. Eenmaal in het theater en met de sfeer van deze show geloof ik er helemaal in dat alle mensen weer even hetzelfde goede gevoel met elkaar delen.”

Hoe is het voor jou om na tien jaar in dezelfde rol terug te keren?

“Ik merk wel dat ik er nu anders in sta. In 2012 was het voor mij allemaal nieuw. Ik werd er totaal door overrompeld. Toen overkwam het me min of meer; nu kan ik er denk ik op een meer ontspannen manier van genieten. Wat ook meespeelt is dat Hazes mij gewoon nooit verveelt. Hij is moeilijk te doorgronden. Kleurrijk. Grillig. Ja natuurlijk heeft hij grote fouten gemaakt in zijn leven. Maar door zijn enorme talent vergeef je hem dat. Wat? Nee natuurlijk is dat niet eerlijk, maar dat maakt het wel magisch!”

Ben je niet bang dat de verveling toeslaat als je weer een heel seizoen als Hazes op het toneel gaat staan?

“Nee, absoluut niet. Want weet je wat het is met Hazes? Ik weet alles al van die man en toch blijft hij een mysterie.”

Jij bent nu één jaar ouder dan hij ooit is geworden.

“Weet ik! Hij overleed op zijn 53ste. Ik ben nu net 54. Daar was ik al wel mee bezig. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de première op 27 januari zou zijn. In dat geval zou ik nog precies één dag ook 53 zijn geweest, want op de 28ste ben ik jarig. Maar goed, ik sta wel wat gezonder in het leven dan hij stond, dus ik ben niet bang dat de mensen denken: wat doet die man daar op dat podium?”

Wordt dit de laatste keer dat je hem gaat spelen of denk je dat er over tien jaar nog eens een reprise in zit?

“Na die eerdere musical, de film en een theatertour is het wel een keer mooi geweest. Zij het dat ik nog wel een keer met mijn eigen bandje een clubtour wil doen. Dan wordt het: Fischer zingt Hazes. Nee, dat is echt wat anders. Dit wordt mijn laatste jaar als Hazes. Het laatste jaar dat ik hem spéél. In die clubtour ga ik het podium op zonder zijn hoedje. Gewoon als mezelf.”

De nieuwe tournee van Hij gelooft in mij gaat zondag in première in Carré.