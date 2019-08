Martien Meiland: ‘Geen verzinsels, ik wil authentiek zijn’

Eindelijk, Martien Meiland kan heel even zijn goedlopende Franse chateau – ook compleet 2020 is al zo goed als volgeboekt – verlaten. De komende dagen is de kasteelheer in Nederland om er onder meer zijn verjaardag (komende maandag) te vieren. “Of ik moeite heb met naar de 60 kruipen? Nee joh. Ik ben allang blij dat ik weer een jaar kan bijtekenen. Dan leven we namelijk nog. Ja, dat ís toch gewoon zo?”

Tot op heden ging hij hooguit met zijn kasteelgasten op de foto. Terug in eigen land is het afwachten hoe vaak hij wordt aangeklampt door fans van het SBS 6-programma, de verrassende tv-hit van afgelopen zomer. Spontane babbeltjes, handtekeningen, selfies; Meiland is er klaar voor en vindt het allemaal best.

“Het kon alle kanten opgaan,” aldus Meiland vanaf een Franse luchthaven over het realitysucces. “Wij waren ooit in Ik Vertrek een kijk­cijferkanon met 1,7 miljoen mensen, maar dat is alweer twaalf jaar geleden. En we zitten op SBS 6, een zender waar nog niet alles scoort. Maar de cijfers blijken prachtig. Ik kijk sowieso elke ochtend bij het ontbijt naar de kijkcijfers. Zo interessant! Is echt een tic, erg hè?!”

Hoe verklaart u zelf het succes van Chateau Meiland?

“Er zijn op dit moment geen andere reality­series. En ik denk dat we allemaal verschillende personages zijn. Ik ben zelf heel druk en chaotisch, onze Erica is rustiger en houdt alles in het gareel, onze Maxime en haar Clairtje zijn aandoenlijke schatten… Ook denk ik dat mensen het leuk vinden om te zien hoe je een droom najaagt. Voor een tweede keer zelfs. Velen die het willen, maar het niet doen. En veel reality laat een hoop narigheid zien. Bij ons is het altijd gezellig. Jeetje, ik zag dat we bij de 25 kanshebbers zitten voor de Gouden Televizier Ring. Dat zou wat zijn hè?! Dan gaan we aan de champagne hoor, in plaats van de wijn!”

Wellicht ook een succesfactor is uw gezins­situatie. U kwam uit de kast, maar bleef bij uw vrouw…

“Er zijn mensen die 25 jaar getrouwd zijn, gaan scheiden en elkaar dan de hersens inslaan. Waarom? Het was toch heel lang gezellig saampjes? Bij ons is dat wel anders. Wij houden nog steeds ontzettend veel van elkaar.”

Met het succes van de serie is er misschien ook interesse op amoureus vlak.

“Nou, ik heb geen verzoekjes gehad hoor. Vergeet niet, wij zitten alleen maar op het chateau. Wij gaan alleen maar naar de groothandel om eten en drinken te halen en Erica komt nog wel eens in een bouwmarkt. Zeker nu we bezig zijn met het opfluffen van de tweede etage. Dus ik ben daar helemaal niet mee bezig. Mocht het zijn dat er iemand langskomt, een leuke, vrijgezelle man die interesse heeft in mij, of Erica, of Caroline… dat zou kunnen. Daar staan we voor open, daar hebben we het vooraf ook met elkaar over gehad. Maar dan moet ik iemand helemaal leren kennen, dan moet het nog klikken met de rest. Nee joh, nu even niet hoor.”

In hoeverre bent u zich nog bewust van de ­camera?

“Vraag het aan onze gasten die ’s ochtends na het ontbijt de auto instappen. Die zullen allemaal zeggen dat we identiek zijn aan wat je ziet op tv. Alsof je zo de serie binnenstapt. Ik wilde zelf ook zo authentiek mogelijk zijn. Niet allemaal verzonnen toestanden, daar had ik helemáál geen zin in.”

Heeft het succes van de serie ook een schaduw­zijde?

“Ik zou het echt niet weten. Op Twitter zitten altijd een paar vervelende mensen, maar daar kijk ik toch niet naar. We kijken trouwens met de gasten naar de aflevering. Onze Maxime zet dan een heel grote televisie in de eetkamer en we maken er een wereldavond van.”

“Tijdens de reclame gaan mensen even buiten een peukje roken en schenken we nog een wijntje in. Heerlijk, alsof je elke avond visite over de vloer hebt.”

Is dat nooit vermoeiend dan?

“Nou, daar heb je wel een punt. Daarom hebben we voor volgend jaar een nieuw plan: steeds drie weken open en één week dicht. Anders houden we dit niet vol. Soms vergeten we gewoon op welke dag we leven.”

U gaat op SBS 6 het nieuwe Cash or Trash presenteren. Ambieert u een tv-carrière?

“Spannend, hè? Ik ben helemaal geen presentator, maar ach ik doe het gewoon. We zien wel. Maar ik hoef me verder niet op tv te richten hoor. Ik werd ook gevraagd voor een soort dansprogramma. Nee joh, vreselijk. Breek ik weer wat, schiet niet op. Achter de desk staan bij Ik Hou van Holland, dat lijkt me nog wel leuk.”

Een derde chateau misschien?

“We zijn heel impulsief, dat zou kunnen. Kunnen we nog meer mensen blij maken. Ik vind het zo akelig om telkens te moeten zeggen: ­sorry, geen plek meer. We zijn complet.”

Chateau Meiland, vanaf maandag 20.30 uur, SBS 6

Superteam Meiland Martien Meiland en Erica Renkema waren twaalf jaar geleden te zien in Ik Vertrek, toen ze met hun dochters Montana en Maxime naar een Frans gehucht trokken om een vervallen kasteel op te knappen. Hun chambre d’hôte werd een groot succes, maar na twee jaar kreeg Erica heimwee en was Martien het zat continu klaar te moeten staan voor de gasten. Ze verhuisden daarom terug naar Noordwijk. Paul de Leeuw, groot fan van het programma, verwoordde in een terugblik ter gelegenheid van tien jaar Ik Vertrek waarom dit zo’n legendarische aflevering was – het duo wist ondanks hun beperkte voorbereiding en krukkige beheersing van de Franse taal in een paar maanden een bouwval om te toveren tot prachtig vakantieverblijf. “Ze waren een superteam. Maar je wil toch ook de liefde hebben,” zei De Leeuw, doelend op de toen al ietwat zichtbare homoseksuele geaardheid van de kasteelheer. “Er is toch wel veel in het hoofd van Martien waarvan ik dacht: dat heb ik gemeen.” Martien kwam inderdaad een paar jaar later uit de kast, maar het gezin bleef bij elkaar – ook al delen ze het bed niet meer, ze horen nou eenmaal bij elkaar, aldus Erica. Nadat ze vorig jaar opnieuw een Frans chateau onder handen wilden nemen, stuurde Erica een mailtje aan John de Mol van Talpa: zou het niet leuk zijn om hun atypische gezin te volgen, bij wijze van realityserie? Dat bleek een schot in de roos: het programma is de kijk­cijferhit van SBS 6 geworden. Fans lopen vooral weg met de flamboyante Martien, met zijn oneliners de ster van de show. Martien kan flink klagen als er naar de bouwmarkt gereden moet worden voor een pot behanglijm (‘Wat-een-ge-zéik!’) en slaakt voortdurend kreten tijdens het klussen. Hij kan dan weer erg enthousiast reageren op een doorgebroken muurtje (‘Wat goooooeeed!’) of een vijf in de klok (‘Wijnen, wijnen, wijnen!’). Daarnaast is het uitermate vermakelijk te zien hoe Erica, zijn dochters en huisvriendin Carolien achteloos op hem reageren, en stug doorgaan met renoveren. Hannah Stöve