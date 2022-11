Mart Smeets en Kees Jansma blikken terug op hun carrières: ‘Jij kon af en toe lastig zijn’

Mart Smeets en Kees Jansma schreven samen het boek Nabeschouwing, waarin ze terugblikken op hun werkzame leven. Levens die in het teken staan van sport, en bol van anekdotes. Aan de keukentafel in huize Smeets mijmeren de grijze eminenties van de sportjournalistiek verder. ‘Het was een jongensdroom’

Kees Jansma. “Wat hebben wij eigenlijk een hoop meegemaakt, Mart.”

Mart Smeets (MS): “Kees, wij hebben een on-ge-loof-lijk leuk leven gehad. Van Ard en Keessie tot EK’s en WK’s, Olympische Spelen, Elfstedentochten, overal waren we bij. Jij en ik hebben Nederland in ’88, nadat Oranje Europees Kampioen was geworden, naar de huldiging in Amsterdam gepraat. We hebben veel te hard gewerkt, we hebben onze families tekort gedaan, we hebben onszelf tekort gedaan, maar het was een jongensdroom. Al droomde ik als jongetje over heel andere dingen.”

Kees Jansma (KJ): “Ik droomde hier wel van, wilde altijd al sportverslaggever worden. En dan is het een voorrecht dat je passie je werk wordt, en dat je zo veel onvergetelijke momenten mag meemaken. Ellen van Langen, Barcelona 1992...”

MS: “1:55,54.”

KJ: “Dat moment dat ze over de finish kwam...”

MS: “Die ogen...”

KJ: “Ik heb haar naar jou toegebracht, naar de studio bovenin het stadion. Ik weet nog precies wat ik dacht. Dit mens... deze vrouw... wat een topvrouw. Ik ben echt niet iedere sporter aan het verafgoden, maar dit was zó bijzonder.”

MS: “Dat had ik met Ard Schenk, die in 2015 na meer dan 50 jaar terugkeerde op de Noorse schaatsbaan bij Alta, boven de poolcirkel. Hij schaatste een wedstrijdje tegen een jongetje van drie, Ard liet hem uiteraard winnen, en daarna maakte hij een ererondje, die grote, beschaafde Ard Schenk, met dat jochie op z’n arm. Een daverend applaus kregen ze, Ard is daar nog steeds een held. Je hoort het in mijn stem, ik schiet weer vol.”

KJ: “Terwijl ik toch de sentimentele ben van ons twee. Dat merkte ik ook weer bij het schrijven van ons boek. We hebben heel veel over elkaar, maar ook over onszelf geleerd.”

MS: “Wij kenden elkaar niet heel goed, terwijl we sinds 1968 met elkaar te maken hadden, in allerlei functies. We bleken parallel te zijn opgegroeid, in de jaren vijftig zaten we samen met onze vaders bij de dezelfde wedstrijden in het Olympisch Stadion. Nooit van elkaar geweten! We waren goede collega’s, maar geen vrienden. Een vriend vind ik iemand van wie je weet wanneer hij jarig is. Dat wist ik niet van Kees, en hij niet van mij.”

KJ: “Ik heb altijd enorm veel bewondering gehad voor de presentator en de journalist Mart Smeets. En toen ik chef sport van de NOS werd kreeg ik te maken met dit fenomeen.”

MS: “Dat vind ik een moeilijk woord, Kees.”

KJ: “Ik gebruik het toch.”

MS: “Het is jouw woordkeuze.”

KJ: “Je was ook toen al zeer beroemd.”

MS: “Bekend.”

KJ: “En je kon af en toe lastig zijn.”

MS: “Luimig. Is dat een beter woord?”

KJ: “Jazeker. Goed geluimd en slecht geluimd, en dat was je allebei. En je was voortdurend onderweg: dan was je naar Hennie Kuiper in Twente, of zat je in Texas bij Lance Armstrong.”

MS: “Het leuke van Kees was dat hij als chef bij Studio Sport een sfeer creëerde waarin met elkaar werd gepraat. Op vrijdagmiddag ging er een fles wijn open, een kratje bier erbij, en dan bespraken we wat er die week goed was gegaan en wat beter kon. Dat is de basis voor een goede redactie.”

KJ: “Ik denk dat dat tegenwoordig wordt gemist. Jonge verslaggevers vertellen mij dat ze daar behoefte aan hebben.”

MS: “Wij hebben het voorrecht gehad om te mogen werken onder grootheden als Bob Spaak, Aad van den Heuvel, Dick van Rijn, Dick met ck. Tsaren van de Nederlandse journalistiek. Onze boodschap, de boodschap van deze twee oude mannen, aan de generatie van nu is: ga op vrijdag met je benen op tafel zitten en praat met elkaar. Maar daar is geen tijd meer voor. Televisie is een wegwerpproduct geworden. Ik heb te doen met al die hardwerkende jongens en meisjes van ESPN, Ziggo Sport en Eurosport, die hollen van de ene wedstrijd naar de andere.”

KJ: “Dat zie je er ook aan af.”

MS: “Ik zie en ik hoor bijna overal haast.”

KJ: “Maar laten we oppassen dat mensen denken dat we twee zeurende ouwe zakken zijn geworden, Mart.”

MS: “Wat mensen van je vinden, daar heb je toch weinig invloed op, Kees. Jij zal altijd gezien worden als die voetbalman, terwijl je zoveel meer hebt gedaan, en ik ben voor altijd de man van die truien. Laatste werd ik benaderd door Op1, die een item maakten over de Elfstedentocht in 1997. Of ik ook iets over mijn beroemde Noorse Dale-truien wilde zeggen. Die draag ik pas sinds, wat zal het zijn, 2006? Ja, daar wil ik dan wel eens tegenin gaan.”

KJ: “Mensen denken dat je arrogant of onsympathiek bent omdat je soms nogal afstandelijk kan zijn. Vaak genoeg zag ik je bezig op tv en dacht ik: Mart, zeg dat nou niet! Maar tegelijkertijd was ik ook jaloers. Ik wil altijd aardig gevonden worden. Als voetbalsupporters mij aanspreken ga ik met ze praten, jij loopt door. Dan denken mensen: die heeft een groot ego.”

MS: “Dan is dat maar zo. Ik weet dat ik mijn poten altijd op de grond heb gehouden, en anders deden mijn twee echtgenotes dat wel voor me.”

KJ: “Iedereen die op tv of op de radio komt heeft enige vorm van ijdelheid. En toch zullen de meeste mensen jou beoordelen op al die prachtige tv-momenten. Op de Avondetappe, waar je echt op z’n best was.”

MS: “Mmmm.”

KJ: “Mensen, met name collega-journalisten, rekenden het mij aan dat ik in 2004 perschef van het Nederlands elftal werd. Maar in mijn ogen ben ik altijd journalist gebleven. Louis van Gaal had het altijd over ‘die vrienden van jou,’ als ie met me over de pers sprak, dat beschouwde ik als een compliment. Ik overlegde iedere dinsdag met hem, en mijn eerste twee agendapunten waren: je moet met De Telegraaf en met Voetbal International praten. Na een paar weken zei hij: “We beginnen vandaag met agendapunt 3.” Ik vond dat hij moest communiceren, ook met media die hem niet welgezind waren. Dat was een blijvend strijdpunt tussen ons. Maar volgens mij is het wel gelukt om de relatie met de pers werkzaam te houden.”

MS: “En mij werd de zaak-Armstrong aangerekend. Let wel: door mensen die helemaal niets snappen van hoe de wereld van het wielrennen in elkaar steekt. Of mij dat iets doet? Ik doe mijn oliejasje aan en het glijdt van me af.”

KJ: “We hadden wel vermoedens, die had iedereen.”

MS: “Maar als je geen feitelijk bewijs hebt kun je het niet brengen. Zo simpel is het. Er is ook geen journalist ter wereld die wel bewijs heeft kunnen leveren, het was de FBI die hem ontmaskerd heeft.

Maar ik weet wel waarom mensen mij er op aankeken: ik was namelijk de enige ter wereld die al sinds 1993 redelijk aardige filmpjes maakte met Armstrong. Daarover bestond jaloezie bij andere journalisten. En weet je waarom wij zo goed gingen samen? Ik sprak dezelfde taal als hij: Amerikaanse sporttaal. Armstrong herkende de basketballer die ik ook ben. Ik kon het heel goed met hem vinden, maar wist ook dat ik besodemieterd werd. Maar wat kon ik bewijzen?”

KJ: “Bij de NOS hadden we het budget niet om daar onderzoeksjournalisten voor vrij te maken.”

MS: “Waar sport is, is bedrog. Noem mij een sport waarin niet wordt valsgespeeld. Hockey, voetbal, gewichtheffen, zelfs schaken, dat nette schaken!”

KJ: “Kijk naar de toewijzing van grote toernooien: de Olympische Spelen of het WK Voetbal.”

MS: “Zie die mannen van het IOC of de Fifa: glibberiger dan je je voor kunt stellen.”

KJ: “En daarom spelen we straks in Qatar. Ik schaar me achter het standpunt van Amnesty International: ga er wel heen, maar laat horen wat je ervan vindt. Je merkt dat machthebbers daar gevoelig voor zijn.”

MS: “Maar is er ooit nog een journalist teruggegaan naar Sotsji, om te kijken hoe het daar nu is?”

KJ: “Vrijwel alle steden die de laatste veertig jaar de Olympische Spelen hebben gehouden lossen hun schulden nu nog af. Het is een gedrocht.”

MS: “Dat is het.”

KJ: “Maar weet je Mart, als ik naar het stadion loop, bijvoorbeeld voor een wedstrijd van FC Utrecht, voel ik nog steeds kriebels in mijn buik. Na al die jaren.”

MS: “En ik zit vannacht om 04.00 uur weer voor de televisie om de World Series honkbal te kijken. Ik hou van sport, is daar iets mis mee? Is het verkeerd dat ik wild enthousiast kan worden van een Olympische roeifinale? Dat ik voor allerlei basketbaltijdschriften schreef, dat ik alles heb gedaan in de sportjournalistiek: schrijven, televisie, radio, podcasts, het complete pakket. En daarom was het zo leuk om daar samen met Kees, die ik inmiddels een vriend noem, en wiens verjaardag ik nu ken, in dit boek op terug te blikken.”

KJ: “Of Nederland op onze verhalen zit te wachten? Ik heb geen idee. Of de jongeren massaal naar de boekwinkel hollen betwijfel ik, maar ik kan me voorstellen dat generatiegenoten het wel aardig vinden.”

MS: “En zo niet, dan kopen wij de hele voorraad op, Kees.”

Kees Jansma en Mart Smeets, Nabeschouwing. Inside, €22,99, 448 blz.