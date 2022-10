Nieuws

Mart Hoogkamer en Donnie zijn de grote winnaars van de Buma NL Awards

Mart Hoogkamer en Donnie zijn de grote winnaars van de Buma NL Awards, die maandag zijn uitgereikt in TivoliVredenburg in Utrecht. De zangers sleepten ieder twee prijzen in de wacht. Voor het eerst richten de muziekprijzen zich volledig op Nederlandstalige muziek.