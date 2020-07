Marokkaans en homo, dat was een levenslange worsteling voor Saïd Zankoua

Mans Genoeg. Beeld NPO 3

De meeste festiviteiten van de Pride mogen dan niet doorgaan, NPO3 geeft deze week volop aandacht aan de lhbtq-gemeenschap. Zo trok maandagavond Jurre Geluk in Nu we er toch zijn: Pride met zijn roze caravan door Enschede. Daar kwam hij nauwelijks homohaat tegen, maar trof hij wel op bijna elke straathoek een L, H, B, T of Q-persoon. Dat leek Lips een typisch gevalletje van door een roze bril kijken en in de epiloog bleek dan ook dat drie dagen na het bijna hysterisch homovriendelijke beeld van Enschede daar iemand vanwege zijn geaardheid in elkaar was geslagen.

Een stuk realistischer en daardoor aangrijpender was het monument dat daarna in Mans Genoeg werd opgezet voor Saïd Zankoua, een Nederlands-Marokkaanse homo die afgelopen mei op 30-jarige leeftijd in Amsterdam overleed. Zijn korte leven lang was hij gepest, uitgescholden, bespuugd en in elkaar geslagen, vooral door jongens uit zijn eigen Marokkaanse gemeenschap.

Presentator Jan Kooijman was bij het afscheid van Saïd in de Oranjekerk in De Pijp en sprak met zijn vrienden, onder wie Nassiri Belaraj, zelf ook Marokkaan én homo. “Hij wilde gewoon Saïd zijn, maar ik zag hem worstelen.” Want Saïd wilde geaccepteerd worden door zijn familie, maar die had na zijn coming-out het contact verbroken.

Toen Saïds leven in Utrecht ondraaglijk was geworden door pesterijen, verhuisde hij naar Amsterdam, dat intussen ook steeds minder homovriendelijk was geworden. Hij maakte veel vrienden en werkte met plezier als ver­pleger, maar hij kreeg ook steeds meer last van epileptische aanvallen, opgelopen na het zoveelste pak slaag. Die aanvallen werden hem uiteindelijk fataal op 17 mei, nota bene de internationale dag tegen homofobie.

Lips leek de documentaire uitstekend lesmateriaal voor middelbare scholen, waar ‘homo’ nog steeds een populair scheldwoord is.

