Marlijn Weerdenburg dendert door, wordt nieuw gezicht van DNA Onbekend

Na een pittig jaar stoomt actrice, presentatrice en zangeres Marlijn Weerdenburg (39) door. Ze werkt aan een eigen theatertour en wordt het nieuwe gezicht van DNA Onbekend.

Als Marlijn Weerdenburg in de spiegel kijkt, ziet ze de trekken van haar vader: zijn witte huid, ronde gezicht, hoge jukbeenderen en het putje in de kin (‘schijnen alle koppige mensen te hebben’). Er is geen twijfel over mogelijk dat Martin haar biologische vader is. En dat is een zegen, weet Weerdenburg inmiddels. Ze keek jarenlang naar DNA Onbekend, het tv-programma waarin mensen op zoek gaan naar hun wortels. Door middel van een dna-test ontdekken veel van hen verborgen familiegeheimen. Vanaf volgend voorjaar is Weerdenburg presentatrice van het Avrotrosprogramma, als opvolger van Dionne Stax.

“Het feit dat ik weet wie mijn ouders en grootouders zijn, geeft me houvast in het leven. Ik snap uit welke puzzelstukjes ik besta. Ik zie de overeenkomsten en ken de verhalen van de vorige generaties. Vanuit die basis kon ik mijn persoonlijkheid verder ontwikkelen,” legt ze uit. “Willen weten van wie je afstamt is zo’n groot en belangrijk thema. Dit programma kan levens van mensen veranderen. Ik wist gelijk dat ik daaraan mee wilde werken.”

Buik vol liefde

Bij Avrotros zal Weerdenburg naast DNA Onbekend opnieuw Moltalk presenteren. Ook staat ze in augustus samen met Frits Sissing op het podium tijdens de kick-off van de Musical Awards. Daarnaast werkt ze aan haar eigen theatertour Mijn buik vol liefde, met liedjes over verlies en nieuw leven. Een jaar geleden stierf Weerdenburgs moeder na een plotselinge hersenbloeding, een paar weken later werd haar zoon Sammie geboren. “Mijn buik zat letterlijk vol liefde vanwege mijn zoontje, maar figuurlijk gezien had ik mijn buik vol van de liefde omdat ik mijn moeder verloor,” vertelt ze. De band met haar moeder was hecht. De twee belden elke dag met elkaar, bespraken elke twijfel, elke angst.

Er is inmiddels een jaar verstreken waarin Weerdenburg doordenderde. Ze speelde de hoofdrol in de musical Diana & Zonen, naast haar gezinsleven en presentatiewerk op televisie en daarbuiten. Tijdens elk optreden dacht ze aan haar moeder. “Ik eindigde elke voorstelling met een lied over loslaten. Ik speelde prinses Diana, die naar de andere kant ging en haar zonen moest achterlaten. Het was alsof ik mijn moeder toezong: ga nu maar, het komt goed met ons.”

De musical won eind april geen Musical Award. “Dat was onwaarschijnlijk jammer. Ik snap het nog steeds niet helemaal. Mensen in de zaal waren zó geraakt. Maar goed, het was een prachtige rol om te spelen.”

Volle agenda

Komend jaar is haar agenda niet minder vol. “Ik ben een aanpakker, net als mijn vader. Keerzijde is dat ik niet écht toekom aan rouwverwerking. Soms, tijdens een autorit of een wandeling met een vriendin, vindt het verdriet even zijn weg, maar ik zou het meer willen doorleven.”

Om die reden heeft Weerdenburg deze zomer een huisje in Friesland geboekt, waar ze een aantal dagen heengaat zonder haar twee zoontjes (4 en 1) en vriend. “Ik wil eens kijken wat er gebeurt als ik alleen ben. Ik wil mijn moeder dicht bij me voelen.” Waarschijnlijk gaat ze in dat huisje werken aan haar tour, die in januari begint. “Helemaal niets doen kan ik niet. Ik vind het doodeng om geen doel te hebben. Ik ben bang dat ik stilval of superverdrietig word. Ik koppel mijn verdriet liever aan een activiteit. Alle tranen stop ik in mijn liedjes.”