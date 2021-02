‘Mark Rutte zou de kers op de taart zijn’

YouTubefenomeen Bram Krikke gaat met zijn droge humor en ongepolijste interviewstijl, gemixt met showbizzitems, persiflages en video fuckups, de Kamerverkiezingen verslaan. ‘Ik beland graag in ongemakkelijke situaties.’

Stipt om 10 uur ’s ochtends belt Bram Krikke (26), hij klinkt opgewekt. Of hij zijn tanden al heeft gepoetst? “Nee, ik doe deze even uit bed,” zegt de radiopresentator bij QMusic en YouTubeheld. “Ik was gisteren nog tot laat op pad, om de Marconi Award voor aanstormend talent uit te reiken aan Sophie Hijlkema tijdens het Gouden Radio Ring Gala. Ik moet zeggen, het heeft ook wel voordelen zo’n avondklok; ik was de enige op de weg.”

Krikke won de prijs zelf in 2019, net als de Zilveren Radio Ster. “Toen ik de prijs vorig jaar voor de tweede keer won, werd het gênant. Ik vond het wel even rustig dat ik nu alleen een prijs hoefde uit te reiken.”

Voor wie het de afgelopen vier jaar heeft gemist: Krikke, snor, lang en een wat sullig voorkomen, werd bekend met het radioprogramma Club Ondersteboven bij Slam en de YouTubeserie Bram in de Buurt, waarna zijn zelfverzonnen groet ‘Joe Joe!’ onderdeel werd van de taal van de jongeren die hem massaal volgen. Met zijn ongemakkelijke, droge humor heeft hij inmiddels een miljoen volgers op Instagram, 284.000 op zijn YouTubekanaal en 600.000 op TikTok. Hij presenteert met Tom van der Weerd Tom & Bram op QMusic, werkt samen met platenlabel Top Notch en heeft een eigen retrokledinglijn: De Boekenclub. Met De Grote Bram Krikke Show met Bram Krikke, is hij vanaf morgen wekelijks te zien bij Videoland.

Je gaat in je show de Tweede Kamerverkiezingen verslaan, voel je hierin net zoveel vrijheid als bij radio en YouTube?

“Het is anders, een nieuwe uitdaging, maar omdat Videoland een streamingplatform is voelt het niet zo in your face als traditionele televisie.”

Wat kunnen we verwachten?

“Het gaat alle kanten op, een combinatie van politiek en entertainment. Om verveling te voorkomen, leen ik onder andere van de succesformules van grote showprogramma’s, zoals All You Need is Love en The Masked Singer.”

Heb je zelf iets met politiek?

“Ik heb politiek altijd al interessant gevonden en het ook altijd gevolgd. Het was al lang een wens om iets met politici te doen en de verkiezingen zijn het ideale moment. In de show doe ik onder meer één-op-één interviews met politici. Ik wil met een ander soort vraagstelling het vaste interviewpatroon doorbreken, zodat we politici op een totaal andere manier leren kennen. Het leuke is dat iedereen die we tot nu toe vroegen mee wilde doen, onder wie Rob Jetten, Thierry Baudet, Jesse Klaver en Lilian Marijnissen. Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben we nog niet weten te strikken; dat zou toch wel de kers op de taart zijn, maar ik snap heel goed dat ze druk zijn met de pandemie.”

Hoe gaat het tijdens de lockdown?

“Mijn sociale leven staat compleet stil, maar verder gaat het eigenlijk prima. Ik vind het vooral vervelend te zien hoe slecht anderen het soms treffen, zoals vrienden met een horecazaak. Ik heb mazzel, ik kan mijn werk grotendeels nog uitoefenen. Alles gaat op afstand en af en toe moet ik een testje doen. Voor we het weten, is er licht aan het einde van de tunnel.

Voor het programma veranderde wel het een en ander. Zo zou ik mee op pad gaan met politici om te flyeren op straat, maar de campagnes worden nu heel anders gevoerd. Dat is dan gewoon een kwestie van omschakelen en iets anders bedenken.”

Je zat op de school voor de journalistiek in Zwolle, kon je daar je ei kwijt?

“Nee totaal niet, ik heb de studie ook maar een jaar gevolgd. Ik wilde vooral zelf dingen maken, geen saaie nieuwsberichten schrijven. Ik rolde al vrij snel in het mediawereldje, vergeleken daarbij was de opleiding nogal zaaddodend.”

Op radio en YouTube kom je over als een enorme optimist, is dat echt?

“Natuurlijk ben ik weleens chagrijnig, vooral als ik Fifa speel; er zit zoveel onrecht in dat spel! Maar ja, ik ben wel optimistisch van aard. En ik ben ook mezelf, ik dik het alleen hier en daar een beetje aan. Van nature ben ik soms een wat sullig en onhandig type; ik had al snel door dat je zoiets maar beter kunt omarmen. Ik ben een groot voorstander van mensen met zelfspot, die van hun zwaktes hun unique selling point maken. Je moet jezelf niet té serieus nemen.”

Jouw unique selling point is onder meer de snor?

“Van die snor kom ik natuurlijk nooit meer af. Het begon drie jaar geleden als een experiment. Eerst probeerde ik een baardje, maar dat zag er onverzorgd en vlassig uit. De snor liet ik staan, dat voelde meteen goed. Het zorgt ervoor dat ik er niet uitzie als een 16-jarige. Zo’n groot stuk kaal glinsterende huid tussen mijn neus en lippen lijkt me inmiddels maar vreemd. Het vergt wel onderhoud, als de snor iets te veel gaat hangen zie ik eruit als een sad smiley face.”

Op Instagram deel je meestal niet de mooiste foto’s van jezelf, wat niet de gewoonte is op sociale media.

“Ik vind het interessanter om mijn lelijkste foto’s te delen dan van die perfecte, bewerkte plaatjes. What you see is what you get. Ik neem het allemaal vooral niet te serieus.”

Heb je spijt van de tatoeage van een Windows-pornomapje die je afgelopen zomer bij wijze van ‘challenge’ op je borst liet zetten, na het binnenhalen van 500.000 likes voor een foto?

“Dat aantal was binnen drie dagen bereikt, dat had ik niet verwacht. Mensen opperden nog de tatoeage onder mijn voet te zetten, maar ik had beloofd dat de tattoo op mijn borst zou komen, dus daar staat ’ie nu. Wél gezet door een goede tattooartiest. Voorlopig hou ik ‘m lekker.”

Krikke houdt van de ongemakkelijke situaties waar hij vaak in terecht komt. Beeld RTL

Je staat bekend om je ongemakkelijke interviewstijl. Zijn mensen als Sacha Baron Cohen (Borat) en Louis Theroux voorbeelden?

“Ja, net als Jiskefet en Van Kooten en De Bie, ik heb alle VHS-banden van hun programma’s wel honderd keer bekeken, net als die van Rembo en Rembo. Ik hou van ongemakkelijke humor en ik beland graag in ongemakkelijke situaties. Ik vind het leuk daar zelf dan nog een schepje bovenop te gooien. Ik voel wel goed aan hoe ver ik kan gaan; bij de eerst vraag weet ik het meestal al. Ik heb ook nog nooit klappen gekregen. Wat ik zo goed vind aan Louis Theroux is dat hij heel scherp is, maar met heel veel wegkomt. Mensen ervaren hem vanwege zijn onhandigheid en zijn uiterlijk niet als een bedreiging.”

Moet het programma ervoor zorgen dat meer jongeren gaan stemmen?

“Dat zou zeker mooi zijn, maar ik hoop ook een wat ouder publiek te kunnen bereiken met dit programma.”

Voor de YouTubeserie Mooie Dorpjes ging je bij de lokale snackbar op zoek naar de kipknots, een vergeten snack. Is die nog in Amsterdam te vinden?

“Ik kom eigenlijk alleen in Amsterdam voor werk, dus ik zou het niet weten. Mijn vriendin en ik wonen met onze hond buiten de stad, heerlijk rustig tussen het groen. En vlak bij een snackbar, dat gaat nog regelmatig mis. De kipknots hebben ze daar trouwens niet.”

De Grote Bram Krikke Show met Bram Krikke, vanaf 7/2 wekelijks op Videoland.