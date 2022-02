Mark Lanegan (1964-2022): de grootste overlever van de rock

Mark Lanegan. Beeld Redferns via Getty Images

‘De grootste overlever van de rock,’ werd hij genoemd. En dat was nog vóórdat Mark Lanegan bijna overleed aan corona. Maandenlang gleed de zanger begin vorig jaar in en uit een coma nadat hij thuis van de trap was gevallen, tot wankelen gebracht door een zware covidinfectie. Lanegan – die voor zijn ziekte nog stellig geloofde dat corona samenhing met het uitrollen van 5G-netwerken – overleefde opnieuw en publiceerde een boek over zijn ervaringen: Devil in a Coma.

Dinsdag begaf zijn lichaam het dan toch. Lanegan werd 57 jaar, waarvan hij pakweg de periode van zijn 12de tot zijn 45ste in een roes van alcohol en drugs doorbracht. Die levensstijl – voor zijn 18de vermeldde zijn strafblad al 26 gevallen van ‘underage drinking’ – voedde zijn reputatie als onvelbare eik van de ruige rock-’n-roll.

Maar wat daaraan ook bijdroeg: zijn generatiegenoten met wie Lanegan zich als frontman van zijn Screaming Trees in de kraamkamer van de grungemuziek bevond, vielen een voor een weg. Chris Cornell (Soundgarden), Scott Weiland (Stone Temple Pilots), Layne Staley (Alice in Chains) en Nirvana’s Kurt Cobain gingen Lanegan al voor. Met Cobain onderhield Lanegan tot Cobains dood in 1994 een hechte vriendschap.

MTV-hit

Allen kenden ze hun eigen gevecht met drugs en depressie. Maar ook diezelfde periode van ongeremde bloei in het begin van de jaren 90 toen rond Seattle die vuige, slepende rockafsplitsing ontstond die grunge ging heten. Voor de Screaming Trees kwam het mondiale succes van Pearl Jam en Nirvana nooit echt in de buurt. Al scoorde de band met Nearly Lost You, van het album Sweet Oblivion, in 1992 wel een echte MTV-hit.

De band viel al snel uiteen en Lanegan richtte zich op een solocarrière, die maar moeizaam van de grond kwam. Nieuwe bloei ontstond toen Lanegan in 2000 gastzanger werd van rockband Queens of the Stone Age van Josh Homme. “Spelen met mijn beste vrienden,” zei Lanegan erover, “is een van de mooiste dingen die ik ooit meemaakte.”