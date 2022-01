Marjolijn van Heemstra is de nieuwe stadsdichter van Amsterdam

Marjolijn van Heemstra (40) is de nieuwe stadsdichter van Amsterdam. Ze neemt het stokje over van Gershwin Bonevacia, die van 2019 tot en met 2021 dichtte over de actualiteit van de stad. Op donderdag 27 januari, Gedichtendag, staat haar eerste stadsgedicht in Het Parool en online.

Geboren Amsterdamse Marjolijn van Heemstra is journalist, dichter, schrijver en theatermaker en woont met haar gezin in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. Ze publiceerde vorig jaar In lichtjaren heeft niemand haast, waarin ze op zoek gaat naar verbinding in een verdeelde wereld, een verdeeld land, een verdeelde stad, een verdeelde buurt.

Ook haar rol als stadsdichter zal Van Heemstra de verbinding zoeken, zegt ze in haar interview in het Parool. “Ik zou willen schrijven over de lijnen van liefde die door de stad lopen. Ik zie heel veel mensen die zich hardmaken voor anderen, mensen die elkaar zo belangeloos vasthouden. Dat zie ik in mijn buurt en dat is vast ook zo op de witte plekken op mijn kaart. Er is de afgelopen periode heel veel verloren gegaan, maar het is ook jammer hoe weinig wordt getoond hoeveel er ook wordt vastgehouden en omarmd.”

Van Heemstra studeerde Religiestudies aan de Universiteit van Amsterdam en begon in 2009 als theatermaker bij Frascati. Haar poëziedebuut Als Mozes had doorgevraagd werd bekroond met de Jo Peters Poëzieprijs. Ze debuteerde als romanschrijver met De laatste Aedema in 2012. Haar roman En we noemen hem (2017) stond op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs.

Correspondent Ruimtevaart

Van Heemstra is gefascineerd door de ruimte en verdiept zich als ‘Correspondent Ruimtevaart’ in de kosmos voor online platform De Correspondent. Met het project Nacht-Wacht organiseert ze in samenwerking met Najat Kaddour nachtwandelingen door het Vliegenbos in Noord. Nacht-Wacht is tegelijk een onderzoek naar de waarde van de nacht en het donker in een stad met veel te veel licht.

Ook dat heeft te maken met verbinding, aldus Van Heemstra. “Een project met vele vormen en één missie: ons beeld van de duisternis verbeteren. Want de nacht staat niet alleen voor gevaar, maar ook voor vertraging, verbinding, rust en ruimte. Dingen die we in deze hectische tijd goed kunnen gebruiken.”

Ze wil als stadsdichter veel Amsterdammers mee de nacht in nemen. “Ik zou zo graag een totale verduistering van Amsterdam willen. Je moet het met de hele stad doen en dat is echt ingewikkeld. Neem bijvoorbeeld Schiphol: dat krijg je niet donker en die straling blijf je zien. Maar dat we daar dan met z’n allen staan: kijkend naar de maan, naar de sterren, daar en hier verbonden – het toppunt van mijn stadsdichterschap.”

De stadsdichter van Amsterdam is aangesteld door Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en wordt financieel gesteund door gemeente Amsterdam, De Kleine Komedie en de SLAA. Het Parool is vaste mediapartner en publiceert de gedichten van de stadsdichter.