Marion was 55 kilo kwijt, maar dat loste het probleem niet op

Operatie Obesitas. Beeld NTR

Zo’n tien jaar terug werd het RTL4- afvalprogramma Obese gepresenteerd door de superslanke Wendy van Dijk – bij wie iedereen een dikkerdje leek. Het NPO 3-programma Operatie Obesitas helpt ook mensen die lijden aan obesitas met afvallen, maar de presentatie is in handen van Olivier Locadia, beter bekend als Willie Wartaal, die zichzelf met zijn ruim 100 kilo ook te dik vindt. Dus helpt hij niet alleen zwaar­lijvige lotgenoten, maar probeert hij zelf ook af te vallen. En dat komt toch een stuk oprechter over.

In aflevering drie, getiteld Goed in je vel, volgde hij woensdag onder meer de 22-jarige Eline, die ooit 150 kilo woog maar dankzij een maagverkleining 70 kilo was afgevallen. Een mooi resultaat, maar het leverde een minder mooi nieuw probleem op: een vetschort van overtollige huid. Of zoals een ervaringsdeskundige het omschreef: “Je bent een soort Hemaworst die is lekgeprikt.”

Bij een buikwandcorrectie werd liefst 4 kilo huid ver­wijderd maar nog was Eline niet tevreden: haar benen waren nu aan de beurt. Wordt vervolgd dus.

Dat een maagverkleining of gastric bypass slechts de eerste stap is naar een magerder en gezonder leven kon de 54-jarige Marion beamen. Zij ging na haar operatie van 120 naar 65 kilo maar zit nu weer op 81 kilo. “Ik heb nu eenmaal een suikerverslaving, en mijn hoofd is niet geopereerd.” Ze wilde weer afvallen ‘en als het niet lukt, wordt de hoogste boom in het Amsterdamse Bos voor mij,’ voegde ze er huilend aan toe. Presentator Willie ­Wartaal wist haar op te vrolijken met de woorden ‘Misschien verlies je wat calorieën met huilen’.

Die relativering had Lips van de slanke Wendy niet gepikt, maar Willie kwam ermee weg.

