Marina Abramović met eerste grote solotentoonstelling naar Stedelijk Museum Amsterdam

Marina Abramović. Beeld ANP / AFP

In de tentoonstelling komt het hele oeuvre van Abramović’ decennialange carrière aan bod. Het is haar eerste grote solotentoonstelling in Nederland. De godmother van de performancekunst begon haar carrière in de jaren zeventig in het voormalige Joegoslavië en in Amsterdam. Ze verwierf grote bekendheid met onder meer baanbrekende werken die ze met haar toenmalige partner maakte, de Duits-Nederlandse kunstenaar Ulay.

Nadat de partners uit elkaar gingen (in 1988 liepen ze bij wijze van performance elkaar tegemoet vanaf de uiteindes van de Chinese Muur en namen afscheid van hun relatie) richtte ze zich op solowerk. In oktober vorig jaar nog, stond Abramović ruim een week in Carré, onder meer met No Intermission dat speciaal voor het Amsterdamse theater werd gemaakt.

The Artist is Present

In haar performances stelt Abramović haar eigen fysieke en mentale uithoudingsvermogen vaak op de proef, bijvoorbeeld door urenlang niet te eten of te drinken. Ook het publiek speelt vaak een rol, zoals bij een van haar bekendste werken The Artist is Present in 2010. Daarbij zat Abramović drie maanden lang, zes dagen per week, op een stoel in het Museum of Modern Art in New York. Mensen stonden in de rij om tegenover haar plaats te nemen en haar zolang als zij wilden aan te kijken. In totaal zat ze ruim zevenhonderd uur zwijgend op de stoel in het museum.

De solotentoonstelling wordt georganiseerd door de Royal Academy of Arts in Londen. Na het Stedelijk in Amsterdam is de tentoonstelling te zien in Kunsthaus Zürich, Tel Aviv Museum of Art en Kunstforum Vienna.

