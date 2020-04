Marieke Lucas Rijneveld als eerste Nederlander op shortlist Booker Prize

Marieke Lucas Rijneveld. Beeld ANP

Daarmee maakt Rijneveld kans op de grootste prijs voor in het Engels vertaalde literatuur, een bedrag van 50.000 euro. Ze deelt de nominatie met haar vertaler Michele Hutchison en is de eerste Nederlandse schrijver die de shortlist haalde.

Rijneveld (28) won met De avond is ongemak, dat in 2018 verscheen bij uitgeverij Atlas Contact, al de AVN Debutantenprijs en de Peter van Straaten Psychologieprijs. De Engelse vertaling The Discomfort of Evening verscheen afgelopen maand en neemt het op tegen vijf andere boeken. Zes van de genomineerde schrijvers zijn vrouw.

De overige genomineerden zijn The Enlightenment of The Greengage Tree van Shokoofeh Azar (Iraans), The Adventures of China Iron van Gabriela Cabezón Cámara (Argentijns), Tyll van Daniel Kehlmann (Duits, hier vertaald als Tijl), Hurricane Season van Fernanda Melchor (Mexicaans, hier vertaald als Orkaanseizoen), en The Memory Police by Yoko Ogawa (Japans).