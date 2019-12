Marie Fredriksson (Roxette) gaf de powerballad glans

Zangeres Marie Fredriksson wist aan lichtgewichtpop onvoorziene diepgang te geven. Maandag overleed de Roxette-zangeres op 61-jarige leeftijd.

Haar stem bevatte de Scandinavische melancholie die ook Agnetha en Frida van Abba van nature leken te bezitten. Net als die twee kon Marie Fredriksson zo toch diepgang zingen in ogenschijnlijke lichtgewicht popmuziek. Dankzij de melodieën uit de pen van haar muzikale compagnon Per Gessle werd Roxette zo na Abba het grootste mondiale exportproduct van de Zweedse popmuziek.

Fredriksson maakte zich powerballads als It Must Have Been Love en Listen to Your Heart geheel eigen. Maandag overleed de zangeres aan de gevolgen van een hersentumor. Ze werd 61 jaar.

Fredriksson stamde uit 1958, het popjaar waarin ook Michael Jackson, Madonna, Kate Bush en Prince werden geboren. Maar waar zij allen jong de internationale sterrenladder bestegen, was Fredriksson al 31 toen Roxette mondiaal doorbraak met de synthesizerpotpourri The Look (1989).

Het was een song die afweek van de formule die voor Roxette was bedacht. Gessle en Fredriksson hadden in Zweden al eigen carrières. Die van Fredriksson zat in de lift, die van Gessle niet bepaald. Daarom zou Fredriksson de stem zijn van het tweemanschap. Dat leverde succes op in eigen land, maar de rest van de wereld leek doof voor het nieuwste model uit de Zweedse hitfabriek.

Het toeval bracht Roxette toch wereldfaam. Een Amerikaanse uitwisselingsstudent nam het album Look Sharp! mee naar huis in Minneapolis en gaf de cassette af bij een lokaal radiostation. Binnen een paar weken stond het openingsnummer van die plaat op nummer 1 in de VS. Er zouden in die prestigieuze hitlijst nog drie nummer 1-hits volgen.

Refrein

De taakverdeling in de band bleef niettemin in tact. Fredriksson – peroxideblonde piekharen en op de hoes van Look Sharp! in een gouden beha – bleef het gezicht van de band. Zozeer zelfs dat voor vluchtige fans de naam Roxette als haar persoonlijke artiestennaam beschouwden, net zoals Debbie Harry bijna samenviel met Blondie.

Roxette bereikte in 1991 de top van z’n roem met album Joyride. De titelsong – nummer 1 in Nederland – werd gezongen door Gessle. De twee volgende singles – Fading like a flower en Spending my time – waren solo’s voor Fredriksson. Ze volgden de originele Roxette-receptuur waarbij de tekst volledig in dienst stond van het glorieuze refrein dat volgde. Niet voor niets voorzag Roxette zijn eerste hitverzamelaar in 1995 van de ondertitel Don’t bore us – Get to the chorus (Verveel ons niet – Op naar het refrein).

Na dat album nam Roxette pauze. Fredriksson werd moeder van een dochter en een zoon. Toen het duo in 1999 terugkeerde met het album Have a nice day bleek het momentum in de hitparades vervlogen. De band had de overgang van eighties naar de nineties overleefd, maar leek nu ineens gestold in de tijd van toen.

In 2002 werd bij Fredriksson een hersentumor geconstateerd. Gessle vertelde enige jaren later aan deze krant dat artsen haar een overlevingskans van 1 op 20 voorrekenden. Fredriksson herstelde wel. Deels. Ze bleef aan een oog blind en moest opnieuw leren spreken en lopen.

Tweede kans

Ze weigerde echter in termen van verlies te spreken. Ze maakte een Engelstalig soloalbum, The change, over wat ze als haar tweede kans in het leven beschouwde. Uiteindelijk trad ze in 2009 voor het eerst weer op met Gessle. Roxette maakte nog drie albums en toerde rond de wereld langs zalen die net zo groot waren als in de succestijd van de groep. Nostalgische fans zagen hun jeugdhelden opnieuw schitteren.

Al viel op dat Fredriksson de laatste jaren slechter bewoog op het podium, haar stem wankelde. De laatste concerten zong ze zittend vanaf ze een kruk. Tot ze midden in een tournee in 2016 besloot dat het genoeg was. ‘Dat ik opnieuw mocht doen waar ik zo van hield, was voor mij het mooiste geschenk dat ik ooit kreeg,’ zei ze toen. Het bleken haar laatste woorden in het openbaar.