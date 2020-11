Margriet van der Linden leek zelf onderdeel van de silent majority

M & de housewives van Bucks County Beeld -

Margriet van der Linden, terug met haar talkshow M, is deze week dubbel op tv. Later op de avond is namelijk op NPO 2 haar tweeluik M & de housewives van Bucks County te zien. Hierin praat ze met vrouwen uit de suburbs rond Philadelphia over de Amerikaanse verkiezingen. De vrouwen in deze wijken gaan de verkiezingen beslissen. Tenminste, dat was de theorie van Van der Linden, die zich baseerde op uitspraken van Trump en Biden, die hun best doen de stemmen van deze grote groep binnen te hengelen.

Op het platteland stemmen ze voor de Republikeinen, in de stad voor de Democraten, de voorsteden waar de witte middenklasse woont, zitten daartussenin. Gezinnen met een handvol kinderen in een vrijstaand huis, met een goed onderhouden gazon en minstens één auto op de oprit.

Het zijn niet alleen de working-class heroes maar ook de silent majority: je hoort ze eigenlijk nooit in politieke discussies. Een Trumpstemmer legde het uit: “We hebben geen tijd om te demonstreren. We werken hard, gaan naar de kerk, brengen onze kinderen naar hun sportclubjes.”

Dat ze zich niet hardop uitspreken, komt ook doordat de politieke discussie is gepolariseerd en meningen mijlenver uit elkaar liggen. Zelfs onder vrienden en familie durfden veel vrouwen niet voor hun mening uit te komen over bijvoorbeeld abortus. Pijnlijk, vond Lips.

De gesprekken gingen ook over racisme en white privilege. Jammer dat Van der Linden op het enige moment dat het écht begon te schuren – een 45-jarige witte man zegt nooit iets van white privilege te hebben gemerkt, dus waarom heeft iedereen het erover – snel vroeg hoe de hond eigenlijk heette.

Zo leek Van der Linden zelf onderdeel geworden van de silent majority.

