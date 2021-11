Margriet van der Linden is terug met M: ‘Haha, Sint valt van zijn paard’

Het Sinterklaasjournaal.

Dat kunnen de wappies in hun zak steken. Sinterklaas is dubbel gevaccineerd. En misschien heeft de goedheiligman ook nog wel een extra boostertje genomen, hoorde Lips Dieuwertje Blok zeggen op de radio. Vol verwachting klopte dan ook zijn hart toen hij inschakelde op de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal van dit jaar.

Zag hij het nou goed? Zijn de Pieten weer een beetje bleker geworden?

Lips kan er wel van genieten. Paniek! Terwijl half Nederland in rep en roer is over de vraag of er dit jaar wél een veilige intocht kan worden georganiseerd, maakt het Sinterklaasjournaal zich druk over een kapotte stoomfluit en een losgeschoten stuurwiel. “En dan schakelen we nu over naar de hoofdpiet in de stuurhut.”

Voor het Grote Pietenhuis was Bouwbedrijf Broddelwerk ondertussen druk in de weer het feest vast grondig te verpesten door de stenen uit het wegdek te trekken.

Nog geen uur later was het de beurt aan Margriet van der Linden om met wilde armgebaren de terugkeer van háár programma aan te kondigen: M. Over de dure diamanten van Marie Antoinette ging het en over de song van het jaar. En verdomd als het niet waar is: daar was ook de goede sint weer, zag Lips. Met ‘klassieke bloopers’. Haha, Sinterklaas valt van zijn paard.

Van der Linden bespreekt met haar gasten het nieuws van de dag, wist KRO/NCRV te melden. ‘Verrassend, uitdagend en uitgesproken.’ Maar de verhalen die ze maandag had over het verschijnsel klokkenluider kwamen toch vooral uit de vorige eeuw. Van de twintig jaar oude zaak van Ad Bos over de bouwfraude tot de vijftig jaar oude zaak van Frits Veerman, over illegale atoomsmokkel naar Pakistan.

Een ‘crazy verhaal’, aldus Van der Linden. Nou, dacht Lips. Dat zal best zo zijn, maar het Sinterklaasjournaal was vanavond spannender.

Reageren? hanlips@parool.nl.