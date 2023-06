Margo Jefferson ontleedt zichzelf met de hulp van Bing Crosby, Ike Turner en Ella Fitzgerald

Welke culturele invloeden, sleutelmomenten en herinneringen zijn bepalend voor wie ik ben? Dat vraagt Margo Jefferson zich af in haar kritische memoir Het bouwen van een zenuwstelsel. ‘Ik onderzoek datgene wat ons verontrust.’

Margo Jefferson begon aan haar memoir na de dood van haar moeder en die van haar oudere zus. Ze koos een experimentele vorm en maakte een wilde, meerstemmige assemblage van jazzartiesten, schrijvers, acteurs en familieleden. Zo kruipt ze in de huid van Bing Crosby en Ike Turner, laat ze schrijvers als W.E.B. Du Bois en George Eliot met elkaar in gesprek treden, herinnert ze zich de balletobsessie van haar zus Denise en onderzoekt ze de rol van zwarte grootmoeders. Hoe hebben al deze stemmen haar gevormd? Welke onderdelen van hun performance roepen ongemak op?

Welke rol spelen de dood van uw moeder en die van uw zus bij de totstandkoming van deze memoir?

“Toen mijn moeder een paar jaar geleden stierf, was ik ineens een wees, mijn vader was al jaren dood. We worden allemaal volwassen, maar zolang je nog een ouder en een oudere zus hebt, blijf je een dochter en een jonger kind. Ik had weliswaar familieleden en vrienden, maar ineens was ik toch alleen op de wereld. Dat betekende dat ik een nieuw perspectief op mezelf moest krijgen. Mijn zus was drie jaar ouder dan ik en geen onderdrukkende aanwezigheid, maar mijn moeder, met al haar charme en intelligentie, wel.”

“Wat was mijn temperament? Wie was ik als vrouw, als schrijver? Wat was er veranderd? Er was iets in mij verschoven waardoor ik dingen kon proberen die eerder niet mogelijk waren. Het gaf me de gelegenheid om opnieuw te kijken naar mijn werkwijze en gedrag.”

Zien we dat terug in de experimentele vorm van de memoir?

“Ten dele. Ik kan mijn moeder niet alle krediet geven voor mijn werk, maar door haar dood werd ik een nieuw mens. Vergelijk het met een figuratieve schilder die een nieuw landschap ontdekt dat deels vertrouwd is, maar het tafereel en de kleuren zijn veranderd. Net als de stemming van de schilder.”

In het begin van de memoir lezen we een brief van u aan uw moeder. Begon daar het schrijven?

“Die brief is getekend door woede, verdriet en opstandigheid. Die toon had ik tijdens haar leven nooit durven aanslaan. Het is een brief die je alleen na iemands dood kunt schrijven, een spookbrief: dit is wat ik niet heb gezegd, dit is wat ik voelde. Nu kan ik het zien en uitspreken.”

“Ik weet niet meer waarmee het schrijven begon. Ik heb veel losse fragmenten geschreven en die later samengevoegd. Het begon met wat er emotioneel beschikbaar was, en ik had natuurlijk bepaalde thema’s in mijn hoofd. Ik wilde het geven van kritiek intiem maken en tegelijkertijd een poging doen om de memoir van een zekere objectiviteit te voorzien. Ik zie mijn werk als een assemblage: hier is een zanger, hier een acteur, hier is je zus die geobsedeerd is door ballet en dat brengt je bij Margot Fonteyn en Martha Graham en Gone with the wind.”

Hoe heeft u al die stemmen en herinneringen samengevoegd?

“De memoir bestaat uit twee lagen: ik treed op als volwassen critica én als kind en adolescent. Tussen die twee ontstaat een dialoog. Als kind kon ik niet zien wat mijn psychologische en sociale behoeften waren. Als volwassen vrouw heb ik geschreven over bepaalde onderwerpen. Een derde afsplitsing van mijzelf brengt het kind en de critica bij elkaar om een nieuw verband te leggen.”

Als u over bijvoorbeeld Ella Fitzgerald schrijft, is het in eerste instantie niet haar muziek waar uw aandacht naar uitgaat, maar haar zweet.

“Ik heb gekeken naar alle mogelijke manieren waarop ik me tot bepaalde vormen van kunst en entertainment aangetrokken voelde. Als mensen om je heen doodgaan, ga je hun spullen opnieuw bekijken. Ik ging door de oude jazz-lp’s van mijn ouders, wetend hoe intens hun liefde voor die platen was. Ik zag die zweetparel op Ella Fitzgeralds voorhoofd in close-up en dat maakte van alles bij me los. Ik dacht aan de gevoelens die haar zweet door de decennia heen bij me had opgeroepen: het zweet van het genie en het beschamende zweet van een zwarte vrouw in een tijd waarin vrouwen niet hoorden te zweten – want zweet werd geassocieerd met de werkende klasse en onvrouwelijk werk. Fitzgerald gebruikte, in navolging van Louis Armstong, een witte zakdoek om haar zweet weg te vegen. Dat had iets glorieus. Ze liet zien hoe hard ze werkte en creëerde.”

U onderzoekt de relatie tussen de performance en de onderliggende geschiedenis van pijn, schaamte, trots en woede die zwarte artiesten met zich meedragen. Waren er artiesten van wie u de manier waarop ze hun zwarte identiteit uitdroegen niet kon doorgronden?

“Vergeet niet: de geschiedenis van extreme vreugde. Die zie je terug bij heel veel jazzmusici. Josephine Baker is een artiest die ik niet helemaal heb kunnen doorgronden. Ze zette steeds andere maskers op. Ze stond altijd op een podium, aandacht vragend voor haar performance. Je hebt veel ogen nodig om haar te kunnen zien en zíj bepaalde het soort intimiteit dat ze met je wilde opbouwen. Ze was activistisch in het uitdragen van een zwarte identiteit tegenover witte mensen, maar kon ook benadrukken hoeveel wit bloed ze had. Ik onderzoek de relatie tussen datgene wat me in haar verontrust en datgene wat me in haar aantrekt.”

U identificeert zich ook met Ike Turner, van wie we weten dat hij Tina Turner sloeg. Waarom?

“Een van de interesses die ik uitlicht in het boek is de performatieve kracht van zwarte mannen, voornamelijk musici. In mijn jeugd heb ik daar ontzettend veel plezier aan gehad en trots aan ontleend. Mijn zus en ik waren gefascineerd door Ike Turner: hij was machtig, ingetogen, gecontroleerd en gefocust. Mijn zus had Tina Turner al geclaimd, dus ik kreeg Ike. Zelfs toen bekend werd hoe verschrikkelijk hij Tina had misbruikt, bleef ik gefascineerd. Waarom? Het had iets te maken met zijn vermogen om te worden behaagd in plaats van te behagen, wat meer een vrouwelijke kwaliteit is. Vrouwen in die tijd waren er eerder om ‘behandeld te worden’ dan om zelfstandig op te treden.”

U schrijft dat het aan critici is om ons te wijzen op de onvolkomenheden van de artiesten die we bewonderen.

“Idealiter doet een criticus dat. We dagen het werk uit. Als we schrijven over gecompliceerde kunstwerken en artiesten, moeten we proberen te achterhalen wat ons verontrust of in de war maakt. We moeten zoveel mogelijk vragen stellen en het werk vanuit verschillende perspectieven bekijken. Kritiek bedrijven is een combinatie van intellectueel oordeel, onderzoek en studie. Het brengt gevoel en intellect samen. Hoe die zich tot elkaar verhouden, is afhankelijk van het werk. We denken vaak dat het oordeel van de criticus sluitend is, maar een afgerond oordeel is vaak geforceerd. Het is belangrijk om ook de dingen te benoemen waar je niet zeker van bent, mogelijkheden te verkennen en ambivalenties te onderzoeken.”

Margo Jefferson Margo Jefferson (1947) doceert aan de Columbia University School of Arts. Ze schreef onder meer voor Newsweek en The New York Times, en ontving de Pulitzer Prize voor haar kritieken. Ook haar eerdere boeken Negroland, een autobiografie (2015) en Over Michael Jackson (2019) werden in het Nederlands vertaald.