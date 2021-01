Marcus Azzini definitief weg bij Toneelgroep Oostpool

Artistiek directeur en regisseur Marcus Azzini moet definitief vertrekken. Beeld Daniel Cohen

Marcus Azzini keert niet terug bij Toneelgroep Oostpool. Een aanvullend en verdiepend onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij Oostpool, uitgevoerd door arbeidsjurist Leo ten Brink en organisatiepsycholoog Tamara de Reu, rept van ‘consistente meldingen over grensoverschrijdend gedrag met een seksuele connotatie’.

Zo zou de artistiek directeur (er worden geen namen genoemd in het rapport, alleen functies) hebben geflirt en pogingen hebben gedaan tot zoenen en verdergaande seksuele handelingen. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik, intimidatie of pesten en negeerde en kleineerde hij medewerkers.

53 meldingen

Azzini vertoonde ook grensoverschrijdend gedrag in bredere zin, na afloop van het werk in de bus, tijdens cafébezoek en andere festiviteiten. Zijn drank- en drugsgebruik wordt hem eveneens ernstig aangerekend, waarbij hij zich niet bewust toonde van zijn voorbeeldfunctie. Kritiek op hem was onbespreekbaar, aldus het elf pagina’s tellende rapport, waarvoor de onderzoekers vanaf de zomer met 43 melders (25 mannen en 18 vrouwen) hebben gesproken over de misstanden bij Oostpool in de periode 2008-2019. Er waren 53 meldingen binnengekomen.

De zaak kwam aan het rollen toen vier medewerkers in maart 2020 samen melding deden van grensoverschrijdend gedrag door Azzini. Daarop liet de raad van toezicht een extern bureau onderzoek doen. Dat concludeerde dat Azzini zijn macht niet had misbruikt.

Wangedrag

Niet alleen wangedrag van Azzini komt in het rapport aan de orde, ook dat van voormalig zakelijk leider Ruud van Meijel – die elke medewerking aan dit onderzoek weigerde. Hij vertrok in september 2019 bij Oostpool en is sinds 1 oktober 2019 directeur van het Chassé Theater in Breda. Hij wordt beticht van kleineren, vernederen, schreeuwen en machtsmisbruik.

De voorzitter van de raad, Karen Verkerk, is per 1 januari uit haar functie ontheven. Nieuwe zakelijk leider Michiel Nannen moet een ‘nieuw toezichtsmodel’ gaan ontwerpen. Inmiddels zijn er bij Oostpool gedragsregels gekomen, zijn er nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld en is er een externe klachtencommissie.

Azzini, die zijn taken in juni 2020 al had neergelegd, heeft de geanonimiseerde klachten uit het nieuwe rapport gelezen. Hij zegt zich een aantal concrete voorbeelden niet te herinneren of niet te kunnen plaatsen en dat het niet zijn intentie is geweest, maar wil met de melders in gesprek. Ook wil hij excuses maken aan de melders die daarvoor openstaan en wil hij in gesprek over de consequenties van zijn handelen.