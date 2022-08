Marcel van Roosmalen krijgt op Lowlands het onthaal van een rockster

Tussen grote popsterren als Liam Gallagher en Michael Kiwanuka betrad vrijdag ook schrijver Marcel van Roosmalen het podium op Lowlands. De tent waarin hij werd geïnterviewd bleek veel te klein voor het populaire mediafenomeen.

Het was een ontvangst die niet iedereen op de eerste dag van Lowlands ten deel viel. Schrijver Marcel van Roosmalen (54) betrad vrijdag aan het einde van de middag de literatuurtent onder het gejuich dat past bij een rocker van op zijn minst het kaliber Liam Gallagher. Van Roosmalen – de enige man op Lowlands in een jasje – viel zelfs een luid gescandeerd ‘Marcel! Marcel! Marcel!’ ten deel.

Met een rij van niet toegelaten fans die tot diep op het festivalterrein reikte, bleek de schrijver als anti-popster een van de grootste sterren van de eerste Lowlandsdag. Hij was naar Biddinghuizen gereden om geïnterviewd te worden op het nieuwe Currentpodium, dat op het programma onder meer een panel met vier schrijvers van rouwboeken en de taaltombola Mensen die dingen zeggen had. Een affiche dat op een dag waarop de fikse regenbuien de vlakte in Biddinghuizen geselden voor velen aantrekkelijk bleek.

Ellendige voorvallen

Voor Van Roosmalen was het de tweede keer op het festival. Zijn eerste bezoek, in 1998, was geheel vrijwillig. Nu ging hij vanwege de promotie van zijn nieuwe boek. Hoe hem de terugkeer beviel? Matig, zo bleek. De elders zo geroemde Lowlandsbeleving viel voor hem uiteen in een camping (‘vies’), het publiek (‘groepen dolende jongeren’) en een diepgeworteld gevoel van ontheemding: (‘Ik vraag me af: Hoe ben ik in ’s hemelsnaam in deze tent beland?’)

Die recensie leverde hem onmiddellijk klaterend applaus op. En nieuw bewijs dat Van Roosmalens bestaan tegenwoordig de neerwaartse spiraal en de overtreffende trap tegelijkertijd herbergt. Hoe ellendiger hij de voorvallen beschrijft waarin hij belandt, hoe groter zijn succes. Hij vatte het recept van zijn reportages zelf als volgt samen: “Het is vaak niet helemaal zo gebeurd, maar het hád wel zo kunnen gebeuren. En dat presenteer ik dan als waarheid.”

Rond die meeslepende kruising van journalistiek en fictie heeft Van Roosmalen inmiddels een imperium gebouwd met daarin behalve tijdschriftverhalen en boeken, ook een succesvolle podcast (Weer een dag) en een televisieprogramma (Media Inside).

Vogelverschrikkers

In beide gevallen is interviewer Gijs Groenteman zijn aangever. Een positie die bijzondere chemie vereist, zo viel extra op nu Groenteman niet tegenover Van Roosmalen zat. Geïnterviewd door uitgever Jasper Henderson kwam het fenomeen Van Roosmalen maar moeizaam in zijn vertrouwde en meest vermakelijke groef. Jammer, we hadden hem bijvoorbeeld graag gehoord over het boerenprotest dat buiten het festivalterrein onder het motto ‘Het raakt u ook’ plaatsvond, naast een tractor en twee in overall gestoken vogelverschrikkers.

Maar ook dat is Lowlands: een gemaakte keuze voor een podium is er soms een waarvan je later spijt krijgt. En er is altijd een nieuw optreden dat op het punt van beginnen staat. Voor Van Roosmalen maakte het allemaal niet zoveel uit: buiten wachtte alweer een rij fans die zijn laatste verhalenbundel Totaal graag door hun idool gesigneerd wilden zien of op een selfie met de auteur hoopten.

Of hij weleens aan de eindigheid van zijn populariteit dacht, was hem eerder gevraagd. “Nee, niet echt,” luidde zijn antwoord. “En als het toch gebeurt, verdwijn ik gewoon weer in een put.”