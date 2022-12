Manuel Göttsching (1952-2022) componeerde per ongeluk de blauwdruk voor techno

Manuel Göttsching. Beeld Getty Images

Spielerei, meer was het niet geweest. Manuel Göttsching had in 1981 een avondje in zijn studio zitten pielen met een drumcomputer, een gitaar en wat synthesizers. Het resultaat was een een uur durende opname, met een pulserende beat, een dreigende baslijn en het laatste half uur een dromerige gitaarsolo. Jarenlang twijfelde Göttsching erover wat hij met de tape zou doen, pas in 1984 bracht hij die uit, onder de naam E2-E4. Het zou een van de invloedrijkste albums in de elektronische muziek worden.

De in Berlijn geboren Göttsching had er toen al een lange muzikale loopbaan op zitten. Geïnspireerd door gitaristen als Eric Clapton en Jimi Hendrix en gefascineerd door de ontluikende mogelijkheden van elektronische instrumenten richtte hij samen met Klaus Schulze in 1970 de krautrockband Ash Ra Tempel op, die samen met Tangerine Dream en Can de voorhoede vormde van de avantgardistische Duitse muziekscène.

Vernoemd naar het schaakspel

Göttsching ontwikkelde zich tot een veelzijdige en ongrijpbare artiest, voor wie het experiment altijd vooropstond. Hij kon dan ook niet vermoeden dat het hypnotiserende E2-E4 zou uitgroeien tot een mijlpaal in de techno- en trancemuziek. En toch is dat wat er gebeurde. De platenhoes waarop een schaakbord stond, werd een icoon (de titel verwijst naar de meest gespeelde openingszet in het schaken, de nummers naar de fases van een schaakpartij, onder andere ‘...Und Mittelspiel’, ‘Damen Eleganza’ en ‘Remis’).

Van E2-E4 werden veel remixen gemaakt, onder meer door de Detroitse producer Carl Craig onder zijn alias Paperclip People en door de Italiaanse groep Sueño Latino, die er in 1989 een zomerhit mee scoorde. En meer dan veertig jaar na dato klinkt het origineel van Göttsching, die vorige week op 70-jarige leeftijd overleed nog steeds wonderbaarlijk futuristisch.