Mannen hoeven wat Linda de Mol betreft niet te kijken

Merel Westrik opende haar gloednieuwe talkshow met een dijk van een nieuwtje (voor tv-begrippen dan): ze kondigde Fidan Ekiz aan als de vervanger van Eva Jinek. Gejoel, geklap, totdat Ekiz zei dat ze nergens van wist. Écht niet. Westrik kreeg haar scoop niet rond, maar toch een fijn ontregelend begin.

Lips behoort niet bepaald tot de doelgroep van Ladies Night, het nieuwe paradepaardje van Net 5. Linda de Mol haalt de bezem door de zender en wil vrouwen bedienen; mannen hoeven wat haar betreft niet te kijken. Lips deed dat natuurlijk toch, en zag een aftrap die haast niet beter kon gaan.

In een knus decor zaten Westrik en haar drie ‘vriendinnen’: De Mol, Ekiz en Stella Bergsma, een lekker felle tante met het nobele streven zich door het programma heen te Peter R. de Vriesen. (“Vanaf nu heb ik overal een mening over.”). Opvallend was vooral hoe de eerste uitzending op rolletjes leek te lopen. Het viertal had oprecht geanimeerde gesprekken, van het fenomeen dickpics tot een praatje met ‘make-up artist’ Nikkie de Jager. Experts schoven soepeltjes aan, Marije Knevel (ja, dochter van), vertelde geestdriftig over sociale media. Zo’n vliegende start is knap, zeker voor wie zich nog het stroeve begin van M herinnert.

De grootste troef is echter Westrik zelf. We wisten dat zij het boerenprotest en Noord-Syrië helder aan de man/vrouw kan brengen, maar ze blijkt ook een enorm geestige persoonlijkheid. Ze oogde opgetogen en lachte constant, ook al vond ze het ‘fucking spannend’.

Wie alleen écht uit de toon viel, was de grappenmaker aan het eind: Raoul Heertje. Vervang hem voor een ­Brigitte Kaandorp of een Yentl en de Boer, dan moet het helemaal goed komen met de ladies.

