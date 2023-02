Mannen die met treintjes spelen zijn seksueel gefrustreerde viespeuken, plaagde Youp van ’t Hek

Bij Van Duin op de achterbank. Beeld NPO

Omroep Max had ‘iets nieuws’ bedacht: Bij Van Duin op de achterbank. Hierin brengt André van Duin in een Rolls Royce uit 1928 bekende cabaretiers naar hun optreden; onderweg vraagt hij ze naar hun voorbeelden en laat hij daar fragmenten van zien. Een soort kruising dus tussen Zomergasten en Jerry Seinfelds briljante Comedians in Cars getting Coffee – maar dan zonder koffie. Waarmee het format bijna net zo oud was als de oldtimer waarin wordt gereden.

Dat gold ook voor de fragmenten die te zien waren in de eerste aflevering, met Youp van ’t Hek op de achterbank. De oudere doelgroep van Omroep Max werd ruim bediend met fragmenten van Dorus, Toon Hermans, Louis de Funès en Laurel en Hardy – de inspiratiebronnen van Youp van ’t Hek, die ook alweer tegen de 70 loopt en daarom bezig is aan zijn afscheidstournee.

Toen Van Duin vroeg wat Van ’t Hek ging doen als hij met pensioen was grapte Youp dat hij Heel Holland Bakt ging presenteren en een programma met treintjes, plaagstootjes naar Van Duins presentatieschnabbels. Van ’t Hek wist ook te vertellen dat mannen die met treintjes spelen seksueel gefrustreerde viespeuken zijn die aan hun gerief komen door treintjes door donkere tunnels te zien gaan. Die gedachte mocht Van Duin meenemen naar de volgende aflevering van zijn andere Maxprogramma.

Ondertussen reed de benzineslurpende Rolls Royce op weg naar Carré doelloos rondjes door de Amsterdamse binnenstad om de uitzending te vullen. Die allesbehalve duurzame route was al net zo raadselachtig als de ‘onthulling’ van de chauffeur aan het slot – dat bleek om onnavolgbare redenen Eva Jinek. De grap daarvan ontging Lips geheel, net zoals de toegevoegde waarde van het programma zelf.

