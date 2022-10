Mance Post was een van de belangrijkste illustratoren van Nederlandse kinderboeken. Nu is er een biografie

Illustrator Mance Post aan het werk in haar souterrain. Ze ging nooit door de voordeur op de begane grond (waar ook de buren doorheen moesten) maar gebruikte haar raam als entree. Beeld geert snoeijer

Met Fiep Westendorp, Wim Bijmoer en Jenny Dalenoord hoorde Mance Post (1925-2013) tot de top van de kinderboekenillustratoren. Lange tijd werden kinderboeken als een minderwaardig genre gezien en illustratoren ervan bleven helemaal in de schaduw. Als een boek goed verkocht deelde de illustrator niet in de winst, hij of zij kreeg eenmalig ‘een niet al te royale’ vergoeding. Als een boek werd herdrukt of een prijs won, bleef de illustrator buiten beeld.

Dat was ook nog zo toen Mance Post via Simon Carmiggelt in contact kwam met Reinold Kuipers van De Arbeiderspers. Ze had al een paar boeken geïllustreerd, maar dankzij Kuipers kreeg haar carrière vleugels. Hij gaf haar de opdracht Het schoentje van Roosmarijn van de bekende schrijver Han G. Hoekstra te illustreren. De opdrachten van andere uitgevers stroomden binnen, zoals van uitgeverij Wolters-Noordhoff.

Fatsoenlijk betaald

In de jaren zeventig gebeurde er iets belangrijks in de wereld van het kinderboek. Reinold Kuipers, inmiddels overgestapt naar Querido, zette samen met zijn echtgenote Tine van Buul een fantastisch kinderboekenfonds op. Voortaan kregen illustratoren fatsoenlijk betaald en ontvingen ze ook royalty’s over herdrukken. Mance Post werd door Kuipers gevraagd voortaan boeken voor Querido te illustreren. In feite begon toen haar zegetocht. De door haar geïllustreerde Madeliefboeken van Guus Kuijer werden een groot succes.

Post was kind aan huis bij de familie Carmiggelt en kreeg via de schoondochter van Carmiggelt een souterrain aan de Prinsengracht. Het was een piepkleine woning half onder de grond, maar ze was er dolgelukkig mee. Ze woonde er vanaf 1962 tot aan haar dood in 2013. Ze ging nooit door de voordeur op de begane grond (waar ook de buren doorheen moesten) maar gebruikte haar raam als entree.

Bast besteedt veel aandacht aan het souterrain, omdat het zo’n belangrijke plek voor Post was. En niet alleen voor haar. Iedereen zag haar vanaf de straat zitten en kon altijd binnenlopen, door het raam natuurlijk, voor een praatje. En dat gebeurde dan ook, met name kinderen vonden het geweldig om op bezoek te gaan. Altijd lagen er vers geslepen kleurpotloden en papier klaar waarmee zij zich mochten uitleven.

Verborgen liefdesleven

Post had zelf geen kinderen. Bast schrijft uitgebreid over het verborgen liefdesleven van de tekenares. Eerst was ze verliefd op haar tekenleraar Piet Klaasse van het Montessori Lyceum. De liefde bleef onbeantwoord. Later werd ze nog even zijn collega toen ze als lerares een paar jaar op het Montessori werkte.

Hoe belangrijk Klaasse precies was blijft onduidelijk omdat zijn weduwe en zijn zoons pertinent weigerden met Bast te spreken. Als de schrijver Anton Koolhaas op bezoek kwam in het souterrain dan ‘gingen de luiken dicht’. Hij is jarenlang haar geheime minnaar geweest.

Mance Post is niet alleen belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het geïllustreerde kinderboek in Nederland maar speelde ook een rol in het verzet, waar ze door Piet Klaasse mee in aanraking kwam. Ze was haar leven lang bevriend met Annelies Romein, dochter van de bekende historici Jan en Annie.

Oorlogstrauma

In 1944 werd bij de Romeins op de deur gebonkt. De Si­cher­heits­dienst nam Annelies en Mance mee naar de gevangenis op de Amstelveenseweg. Ze werden een paar weken vastgehouden en regelmatig verhoord. Deze gebeurtenis schemert door het hele boek. Behalve aan de vroege dood van haar vader had Post een trauma aan de oorlog overgehouden. Ze ging ervoor in therapie.

Mysterieus is dat meer dan eens in deze biografie gesuggereerd wordt dat Post wist wie haar had verraden. Zelfs tientallen jaren na de oorlog gaf ze als antwoord op de vraag wie haar en Annelies hadden aangegeven: ‘Dat doet er helemaal niet toe.’

Bast heeft een goed leesbare en rijk geïllustreerde biografie geschreven, waaruit ook spreekt dat Post zich altijd wel een beetje miskend voelde als kinderboekenillustrator. Pas met het winnen van de Max Velthuijs-prijs, een driejaarlijkse oeuvreprijs voor Nederlandse illustratoren, kreeg ze in 2007 de erkenning die ze natuurlijk al veel eerder verdiend had.