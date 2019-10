Man bijt hond is weer helemaal terug, met voice-over en al

Man bijt hond. Beeld SBS6

Het ernstige rapport met de waarschuwing dat we onze huisdieren te veel vertroetelen, was natuurlijk koren op de molen van Man bijt hond. Bij de paradijsvogelparade is er wat dat betreft niks nieuws onder de zon sinds de rentree bij SBS6. Voor de redactie was het alleen nog even de vraag welke van de 693 malle hondenvrouwtjes uit het archief op stel en sprong beschikbaar was voor een reactie.

De keus viel op een hondentrimmer, tevens moeder van een zoon, vijf honden en vier katten. Haar ‘hondenkind’ lag languit op haar borst in een soort rompertje van badstof. Daaronder droeg het kuitenbijtertje een incontinentieluier. Moest ook wel. Anders piste dat beest het hele huis onder.

Maar dat rapport was één grote vergissing, dat sprak vanzelf. Niks mis met liefde voor je huisdier. Heerlijk, die ijzerenheinigheid. Daarvoor kijken we Man bijt hond.

En toen spoedde Nederland zich huiswaarts. ‘Het is weer etenstijd,’ zei de voice-over die Lips al veel te lang niet meer had gehoord. Bij SBS6 lijkt de stem zelfs nog ietsje vetter aangezet dan voorheen.

De consternatie was compleet toen niet meteen werd ­ingestemd met het verzoek om bij het koken de dag door te nemen. De bewoner van het huis waar zoals altijd onaangekondigd was aangebeld, wilde eerst legitimatie zien. “Iedereen kan wel zeggen dat ie van Man bijt hond is.”

Klopt. Maar niet iedereen heeft na een kwartiertje die ene zin paraat waardoor zomaar een man en zomaar een vrouw elkaar glunderend de liefde verklaren na een relatie van 37 jaar. En dat in het bijzijn van een volslagen onbekende met een camera op zijn arm. De zin: “Het lijkt erop dat u hem nog steeds heel erg leuk vindt.”

Man bijt hond is helemaal terug na een doorstart bij de commerciëlen. Lips vindt het knap. Woef, woef, woef!

Reageren? hanlips@parool.nl